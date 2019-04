Kartellgyanúba keveredett az UniCredit

Az olasz piacfelügyeleti szerv kérésére közleményt adott ki az UniCredit arról, hogy náluk is vizsgálódnak a hatóságok egy kötvénykartell ügyében. Az Európai Bizottság két hónapja jelentette be, hogy nyolc nagybank kötvénykereskedői egymással érzékeny információkat megosztva, összehangolt kereskedési stratégiákat hajtottak végre euróban denominált állampapírokban.Az UniCredit közleménye szerint a hatóságok most vizsgálódnak néhány leányvállalatánál, aminek pénzbüntetés is lehet a vége, bár a bank ezt valószínűtlennek tartja.Jean Pierre Mustier UniCredit-vezér nem kommentálta a hírt, de a bank közleményéből kiderül, hogy egyelőre megbecsülni sem lehet, mekkora lenne egy esetleges bírság mértéke.