Kemény üzenetet küldtek Frankfurtból a bankoknak

Az eurózóna bankjainak állapota fenyegetést jelent a régió gazdasági növekedésére, a bankoknak modernizálódniuk kellene, különben csökkenő profitmarzzsal kell szembenézniük.

A bankok tőkemegfelelése és profitabilitása javult az utóbbi időben, de még mindig jelentős a különbség a globális versenytársakhoz képest.

Megnövekedett a kockázatvállalás a pénzügyi piacokon, ami váratlan zavarokat idézhet elő, különösen a kötvénypiacokon. Egy nagy geopolitikai sokk volatilitási sokkal járna a befektetők számára, erre nem biztos, hogy fel vannak készülve a piaci szereplők.

Nincs jelentős túlértékeltség a pénzügyi piacokon, de a megnövekedett kockázatvállalás eszközárkorrekciót hozhat idővel.

A gyengébben teljesítő országokban csaknem 1000 milliárd eurós rossz hitelállomány van még felhalmozva, de még a jobb teljesítménnyel rendelkező piacokon (pl. Németország) is nagyon alacsony a bankok megtérülése: 6% volt 2016-ban. (Németországban is épp szerdán adott ki figyelmeztetést a Bundesbank, miszerint rendkívül erőteljes a bankok kitettsége a kamatlábak gyors változásával szemben.)

A régió több bankjának kellene követnie a skandináv bankok példáját a költségek csökkentésében és a digitalizációban.

Mivel az eurózóna egy bankjainak többsége csak mérsékelt javulást ért el a költséghatékonyság csökkentésében, a profitabilitásuk valószínűleg alacsony szinten fog stabilizálódni.

Daniele Nouy, az EKB bankfelügyeleti vezetője a Financial Times számára írt cikkében hangsúlyozta: bár a bankok feltőkésítettsége és kockázatkezelési képessége sokkal jobb, mint tíz évvel ezelőtt, a válság kezdetén, a válság bizonyos örökségei, különösen a rossz hitelek még mindig terhelik egyes bankok mérlegét. Június végén 794 milliárd eurónyi rossz hitel nyomta az eurózóna bankjainak mérlegét, és amely bankokat mindez érint, azok nem képesek kellően ellátni a gazdaság hitelezésének feladatát. Igaz, e téren is van azért előrehaladás: 2017 közepére 5,5%-ra csökkent a nem teljesítő hitelek aránya az eurózónában az egy évvel korábbi 6,6%-ról.Nouy szerint 18 negyedévnyi gazdasági növekedés után itt az idő, hogy a még érintett bankok komolyan foglalkozzanak nem teljesítő hiteleikkel, kitisztítva azokat mérlegükből. Az EKB is mindent megtesz annak érdekében, hogy megfelelően vizsgálja a problémát, valamint a hozzá kapcsolódó tőke- és céltartalékképzési szabályokat. Utóbbival kapcsolatban a jövő héten lezárul az EKB konzultációja, majd eldőlhet, végül milyen céltartalék-képzési követelményeket vezet be a felügyelet a nem teljesítő hitelekre.Az EKB felügyeleti vezetője szerint nincs szó arról, hogy mindenkire érvényes, automatikus választ szeretnének, ehelyett az egyedi banki eseteket fogják megvizsgálni a pénzintézetek egyedi értékelése alapján. Az Európai Parlament elnökének kritikájára (miszerint túlterjeszkedik hatáskörén az EKB) is reagált, amikor azt írta, nyilvános iránymutatással mindössze kiegészítik a jogszabályalkotók által megalkotott jogszabályokat.Ahogy már írtunk róla, a szabályozás arra kötelezné az eurózóna bankjait, hogy a következő év elejétől kezdve minden, újonnan kihelyezett nem teljesítő hitelre száz százalékos céltartalékot képezzenek. A tervek szerint a nem fedezett rossz hitelek esetében két év haladékot kapnának a pénzintézetek, míg a fedezett hitelekre képzett teljes céltartalékot hét év alatt kell majd teljesíteni. Az EKB felügyeleti bizottságában reprezentált 19 tagország többsége támogatja a kezdeményezést, de sokan felhívták a figyelmet, hogy a gyors átállás nagy gazdasági veszélyeket hordoz magában. Különösen az olasz lobbi erős e tervekkel szemben.