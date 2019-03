Készül a kártalanításra az Országos Betétbiztosítási Alap

Hasonló témák is terítékre kerülnek Hitelezés 2019 konferenciánkon. Információ és regisztráció itt: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Mennyi az annyi? A nyilvántartások szerint az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) kártalanítás várható mértéke a sajtóban megjelent 10-12 milliárd forintos összeg töredékét teszi ki. Összesen 9 magánszemély és 49 vállalati betétes rendelkezett az OBA kártalanítás összegét is meghaladó betéttel a hitelintézetnél - közölte még csütörtökön az MNB, ehhez képest az OBA pontosabb adatot egyelőre nem közölt. A csekély számú betétesi kört az OBA a jogszabály által előírt 15 munkanapos határidőn belül kártalanítja, követelésüknek megfelelően ügyfelenként és betétenként akár 100 ezer euróig, több mint 31 millió forintig - A nyilvántartások szerint az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) kártalanítás várható mértéke a sajtóban megjelent 10-12 milliárd forintos összeg töredékét teszi ki. Összesen 9 magánszemély és 49 vállalati betétes rendelkezett az OBA kártalanítás összegét is meghaladó betéttel a hitelintézetnél - közölte még csütörtökön az MNB, ehhez képest az OBA pontosabb adatot egyelőre nem közölt. A csekély számú betétesi kört az OBA a jogszabály által előírt 15 munkanapos határidőn belül kártalanítja, követelésüknek megfelelően ügyfelenként és betétenként akár 100 ezer euróig, több mint 31 millió forintig - közölte a felügyelet szintén csütörtökön.

Az 500.000 Ft-ot nem meghaladó kártalanítási összeg esetén a magyarországi lakcímmel, illetve székhellyel rendelkező betétesek banki átutalással kapják meg kártalanításukat, miután az alábbiakban feltüntetett módon bejelentik számlaszámukat az NHB Bank fiókjában.

A kártalanítások kifizetése magyarországi lakcímmel, illetve székhellyel rendelkező betétesek részére 500.000 Ft-ot meghaladó kártalanítási összeg kifizetése az OTP Bank Nyrt.-nél, mint az OBA által igénybe vett kifizető banknál történik. A kifizetés részleteit az ügyfelek részére tértivevényes levélben megküldött kifizetési elszámolás tartalmazza.

A külföldiek (magyarországi lakcímmel, illetve székhellyel nem rendelkező betétesek) - összeghatártól függetlenül - banki átutalással kapják meg kártalanítási összeget, az erről szóló tájékoztatást levélben a következő napokban megkapják az OBA-tól.

Hasonló témák is terítékre kerülnek Hitelezés 2019 konferenciánkon. Információ és regisztráció itt: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az OBA a kártalanítás összegéről minden esetben elszámolást készít, melyet tértivevényes levélben küld meg a betétesek részére a banki adatállományban található lakcímre/székhely címre. Ha lakcím vagy egyéb adatváltozása volt a betétesnek, de az NHB Banknál még nem jelentette be, attól azt kérik, fáradjon be okmányaival az NHB Bank fiókjában található ügyfélszolgálati ponthoz.Az elszámolásokat 2019. március 22-től várhatják a kártalanításra jogosultak. A minél gyorsabb kártalanítás érdekében az OBA az alábbi kifizetési csatornán keresztül juttatja el a kártalanítást:A fentiek érdekében az OBA kéri, hogy azon betétesek, akik, illetve amelyek nem rendelkeznek az NHB Bankon kívüli más hitelintézetnél vezetett számlával, minél hamarabb nyissanak számlát egy magyarországi hitelintézetnél és az új számlaszámot jelentsék be az NHB Bank fiókjában. (A bejelentéshez szükséges "Adatbejelentő lap bankszámla bejelentéshez" formanyomtatvány letölthető a www.oba.hu internetes oldalról.) Jogi személy esetén, ha a társaság cégjegyzésre kötelezett, a cégjegyzésre jogosult(ak) által aláírt formanyomtatványon bejelenthető a cégjegyzékben feltüntetett - az NHB Bankon kívüli - magyarországi hitelintézetnél vezetett számlaszám, melyre a kártalanítási összeg átutalását kérik. Ez esetben a kitöltött számlaszám-bejelentő nyomtatvány postai levélben megküldhető az OBA postai címére (1535 Budapest, Pf. 793).Az OBA a honlapján részletes hirdetményt tesz közzé a kártalanításról. A hirdetmény a következő napokban megjelenik a Népszava és a Blikk oldalain.