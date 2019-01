Készül valami? Stratégiai cél lett az MNB-nél a bankok hatékonyabbá tétele

Az MNB sokat hangoztatta az elmúlt években, hogy a magyar bankrendszer nemzetközi összevetésben gyenge hatékonysággal (magas költségszinttel és drága szolgáltatásokkal) működik. A makroprudenciális stratégiába való beeemelés akár annak is megágyazhat, hogy a jegybank erőteljes beavatkozásokkal terelje a jobb hatékonyság fel a magyar bankrendszert. Érdekesnek ígérekezik e téren az új év.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa elfogadta a jegybank felülvizsgált makroprudenciális stratégiáját. A keretrendszer mostantól a makroprudenciális politikai célok szélesebb körét tartalmazza. Egyrészt, az MNB makroprudenciális politikájának véghezvitele során szabályozói és egyéb eszközökkel is törekszik a hatékony és versenyképes bankrendszer támogatására. Másrészt, indokoltnak tartja a jegybank alapvető stratégiai céljait a kiberkockázatok pénzügyi stabilitást érintő problémáinak mérséklésével kiegészíteni. A stratégiában a kiemelten vizsgált rendszerkockázatok és ezek mérséklésére szolgáló eszközök köre is bővült; a nemzetközi tendenciákkal összhangban a jövőben nagyobb figyelem hárul a nembanki kockázatok feltárására, megelőzésére és kezelésére is. A makroprudenciális szabályozások határon átnyúló hatásainak elemzésére és az országok közötti viszonossági kérelmek elbírására szolgáló (2017-ben kialakított) keretrendszerrel kapcsolatos elvárások szintén kiemelt szerepet kapnak az anyagban.Az MNB makroprudenciális stratégiáját először 2016 januárjában tette közzé, bemutatva a nyilvánosságnak is, hogy a pénzügyi rendszerkockázatok kezelésére milyen célok, alapelvek, szempontok mentén alkalmazza a rendelkezésre álló eszköztárát. Az MNB az Európai Rendszerkockázati Testület makroprudenciális célrendszerre vonatkozó ajánlását figyelembe véve vállalta, hogy rendszeresen felülvizsgálja makroprudenciális stratégiáját és a makroprudenciális célok rendszerét. A 2016-ban közzétett stratégia és köztes célrendszer továbbra is aktuálisnak tekinthető. Mindemellett a stratégiai célkitűzések és a monitorozott kockázatok körének bővítésével az MNB felkészült az esetleges jövőbeli rendszerkockázatoknak a rendelkezésére álló eszközökkel való szélesebb körű lefedésére.Az MNB honlapján elérhető stratégiai keretrendszert az MNB a jövőben is naprakészen tartja a rendszerkockázatok alakulásának és a szabályozói környezet változásainak megfelelően.