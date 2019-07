Két nagybankkal tárgyal a Deutsche Bank - Fontos üzletágát adhatja el

Az ügyre rálátó források szerint a Deutsche Bank többek között a Citigrouppal és a BNP Paribas-val is tárgyalt arról, hogy értékesítené azt a részvényüzletágát, amely a hedge fundokat és nagyobb intézményi ügyfeleit is kiszolgálta eddig.Ha létrejön a megállapodás, akkor egyes banki ügyfelek, mint ahogy ügyfélszámlák, rendszerek és derivatív pozíciók is átkerülhetnek a majdani vevőhöz. A banknál már jó ideje tartanak a reorganizációs lépések, nemrég az a hír jött ki, hogy globális szinten 20 ezer emberétől válna meg, erről itt írtunk:A hírt egyelőre egyik bank sem erősítette meg, minden esetre a Citigroup számára jól jöhet a német nagybank amerikai részvénykereskedési üzletága, ugyanis a Citigroupnak ez még gyengébb lábakon álló részlege, mint a kötvényes.