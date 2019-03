Kétmilliárddal megrövidítették a Magyar Fejlesztési Bankot

Az MFB főigazgatója is előadást tart Hitelezés 2019 konferenciánkon, érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

A vádirat szerint az egyik vádlott, egy 60 éves férfi 2007-2011. között tényleges tulajdonosa és vezetője volt két cégnek. Az egyik cég döntő részesedést szerzett a másikban, az irányított cég folyékony műtrágya gyártásával foglalkozott. 2009 második felére mindkét társaság fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetbe került. A másik vádlott, egy 44 éves férfi, egy olyan kereskedelmi hitelintézet - vállalati hitelezéssel foglalkozó - munkatársa volt, amely banknak a műtrágyát gyártó cég több milliárd forinttal tartozott.2009-ben a Magyar Fejlesztési Bank gazdaságélénkítési céllal bankgaranciát nyújtott kereskedelmi bankok által kihelyezett forgóeszköz hitelekhez.A 44 éves férfi kidolgozott egy színlelt hitelkonstrukciót, és a 60 éves férfi - a cégének valós visszafizetési képessége nélkül - 2010-ben részben hiányos, részben valótlan tartalmú okiratokkal hitelkérelmet nyújtott be, amelynek eredményes elbírálásához a társa segítséget nyújtott. Az igényelt 2,4 milliárd forint hitelhez a Magyar Fejlesztési Bank 1,7 milliárd forint tőkeösszegű bankgaranciát hagyott jóvá, amelyről a szerződést a céggel 2010. október 20-án meg is kötötte.A 60 éves férfi a hitel összegét teljes mértékben lehívta, azt valótlan tartalmú számlákkal átutalta a másik cégéhez, amely ebből visszafizette a banki tartozásának nagy részét. A forgóeszköz hitelt felvevő cég a tartozásának csak az első törlesztőrészletét fizette meg, a hitel teljesítésére nem is lett volna képes a továbbiakban.A Magyar Fejlesztési Bank a bankgarancia alapján kamatos összeggel teljesített a forgóeszköz hitelt folyósító banknak, így összesen 2,1 milliárd forintos kárt szenvedett.A Fővárosi Nyomozó Ügyészség a két férfival szemben különösen jelentős kárt okozó csalás bűntette miatt emelt vádat a Fővárosi Törvényszék előtt, amely cselekményt a törvény öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel rendel büntetni.