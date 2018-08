Kevesebb fizetést ígérő álomunkahelyért hagyják ott a bankokat a dolgozók

Az Options Group kutatása szerint tavaly egyre több junior bankár ment magántőkealapokhoz, ami három bankárból egyet jelent, miközben 2015-ben minden öt bankárból csak egy döntött így.Sőt, a tanulmány szerint volt banki dolgozók akár kevesebb fizetésért is hajlandóak átmenni magántőkealapokhoz, főleg az Egyesült Királyságban, az USA-ban, Svájcban és Hongkongban.A tanulmány szerint az átlagos fizetés minden prémiummal és egyéb kompenzációval együtt 248, illetve 351 ezer dollár volt tavaly a junior és szenior bankároknak, ami magántőkealapoknál 180 és 315 ezer dollár, tehát kevesebb, mint a bankoknál.Mondjuk a magántőkealapoknál az adózás sokkal kedvezőbb, mint a bankoknál, és az sem utolsó szempont, hogy a pénzintézeteknél a bónuszt többnyire banki részvényben kapják meg a dolgozók, míg a magántőkealapok esetében a béren felüli juttatás készpénzben jön (igaz, ez esetben is várni kell egy sikeres exitre).HR-szakértők szerint azért is keresi egyre több fiatal a magántőkealapoknál a munkalehetőséget, mert ezeket sokkal fontosabb és szakmaibb munkaként élik meg, mint a banki pozíciókat.