Ki kap most hitelt? Ők a bankok kedvencei Magyarországon

Magyarországon három ágazat adja a bankok vállalati hitelállományának a nagy részét, egészen pontosan 60%-át: a feldolgozóipar, az ingatlanszektor és a kereskedelem / járműjavítás. E három közül egyelőre csak a feldolgozóipar támadt fel igazán, a másik kettőnek kisebb a hitelállománya, mint egy évtizede - mutatják az MNB ma közzétett friss adatai.

A feldolgozóiparon belül az élelmiszeripar gazdálkodik a legtöbb banki forrásból, de hitelállománya inkább stagnál, mind növekszik. Ennek következtében az utóbbi időben a dinamikusan növekő gépipar nagyon kezdi beérni a bankok "kedvencei" között, vélhetően az autóipari beszállítók izmosodásának is köszönhetően.

A legnagyobb hitelállomány-növekedést a pénzügyi tevékenységet folytató cégek mutatták fel az elmúlt tíz évben, az elmúlt egy évben viszont az informatikai és kommunikációs cégek növelték a leginkább hiteltartozásukat, és a fedolgozóipar (azon belül a gépipar, lásd alább) is szépen teljesít. A legtöbbet a bányászat veszítette egy évtized alatt, de az ingatlanszektor is 24%-kal, az építőipar pedig 19%-kal kevesebb banki forrásból gazdálkodik, mint tíz évvel ezelőtt. Az energiaszektorhoz hasonlóan azonban az utóbbi időben már az ingatlanszektor és az építőipar is sokat ledolgozott a "hátrányából". A bankok által sokat dicsért mezőgazdaság érdekes módon nincs ott az élen, aminek egyik magyarázata az lehet, hogy bár jó hitelképességű és a szántóföldi növénytermesztés esetében stabil jövedelemmel rendelkező ágazatról van szó, az agrárcégek és gazdálkodók hiteleinek egy része nem jelenik meg a mezőgazdaság statisztikáiban, ugyanis nem közvetlenül, hanem integrátorokon keresztül kerül a gazdálkodókhoz.

A feldolgozóipari szegmensek közül egyértelműen a gépipar volt a sztár az elmúlt egy évben, de a könnyűipar is egyre több hitelt vesz fel, szemben az inkább csak stagnáló fémiparral és a visszaeső vegyiparral, gyógyszergyártással.

A felvett hitelek devizaneme és futamideje szempontjából is tanulságos megvizsgálni az egyes ágazatok hiteltartozását. Az energiaszektor, az informatika és a mezőgazdaság több mint 85%-ban forinthitelből gazdálkodik, nem jellemző rájuk a devizafinanszírozás. A nagyobb exportkitettséggel rendelkező ágazatok, mint például a feldolgozóipar, a logisztika vagy éppen az építőipar viszont jelentős devizahitel-állományt képes felmutatni. A legtöbb devizahitele összességében pedig a jelentős devizabevételből gazdálkodó ingatlanszektornak van.

Nemcsak a devizanem, hanem a futamidő szempontjából is speciális az ingatlanszektor hitelfelvéti magatartása, hiszen itt több mint 90%-ban éven túli hitelfelvételeket látunk, a forgóeszköz-finanszírozás érthető okokból kevésbé jellemző. Kisebb mértékben, de hasonló mondható el a bányászatról és a logisztikáról is. A másik véglet a kereskedelem és a járműjavítás, ahol viszont nem meglepő módon a felvett hitelek jó része folyószámla-, illetve forgóeszközhitel.

Összességében a vállalati hitelállomány 72,5%-a éven túli lejáratú, nagy arányban beruházási célú hitel. A hosszú lejáratú hitelek aránya 2013, vagyis a Növekedési Hitelprogram bevezetése környékén elkezdett növekedni, és meghaladta a 70%-ot, a program tavalyi kivezetése után azonban nem emelkedett tovább, sőt kissé csökkent is.

A döntő részben forintfinanszírozásra épülő Növekedési Hitelprogram tavalyi kivezetése a devizanemben is hozott változásokat. Míg 2013 és 2017 között jelentősen csökkent a devizahitelek aránya a hazai vállalatok körében (60% környékéről 40% közelébe), az utóbbi közel másfél évben ismét elkezdett növekedni a devizahitelek (főleg euróhitelek) részaránya.

Érdekesség, hogy a Növekedési Hitelprogram ellenére az éven túli hitelek körében magasabb a devizahitelek aránya, ez a devizabevétellel rendelkező cégek jobb hosszú távú növekedési kilátásaira utal, de az exportfinanszírozáshoz igénybe vehető eximbanki források jelentőségére is rámutat.

A következő években a hitelállomány további növekedésére számítunk, amíg a gazdasági körülmények ezt lehetővé teszik, és az EU-források beáramlása ezt a következő 1-2 évben még támogatni fogja. Várható az ingatlanszektor és az építőipar "magához térésének" folytatódása és az (autó)ipari beruházások nyomán a gépipar további térnyerése is. Ugyanakkor a multinacionális vállalatok a jövőben is elsősorban külföldi finanszírozással (anyacégen keresztül) működhetnek, aminek hasznát továbbra sem a hazai bankok fogják élvezni.