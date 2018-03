Kiderült, hogy egy EU-s ország lényegében pénzmosodaként üzemel

A balti állam felügyeleti szervei 2016-ban 36 ezer - 1,6 millió eurós bírsággal büntették meg az öt bankot, az amerikai nagykövet már akkor is tiltakozott, mivel szerinte túl enyhe, lényegében kirakatszankciókkal büntették a pénzintézeteket.Mivel az ABLV-t nem büntették meg, mondván, hogy korábban már kapott (rekordösszegű, 3,2 millió eurós) bírságot és az Észak-Koreával való együttműködésre nincs bizonyíték, az Egyesült Államok nyíltan megnevezte idén februárban, mint egy olyan intézményt, ahol "intézményesített pénzmosás" folyik és együttműködnek a dzsucseista rezsimmel. Az amerikaiak bejelentése után az ABLV rövidesen összeomlott, erről itt írtunk:Most a lett jegybank és pénzügyminisztérium nekiáll, hogy felszámolja a tetemes offshore bankrendszert, ami átszövi az ország pénzügyi szektorát. 2015-re a külföldiek betétállománya már nagyobbra duzzadt, mint a lett állampolgárok betétállománya. Még Dana Reizniece-Ozola, a lett pénzügyminiszter is elismerte, hogy olyan mértékben nőtt az offshore-business, hogy a felügyelet egyszerűen nem tudta tartani vele a lépést, így a kockázatokat sem tudták kezelni.A pénzügyminiszter és az FCMC, a pénzügyi felügyelet most 5%-os célt határoztak meg, melyre redukálnák a külföldiek kezében lévő betétállományt. A stratégia fő eleme az lenne, hogy megtiltanák a külföldi kirakatcégeknek, hogy betétet helyezzenek el lett bankokban. Azok a bankok, amelyek nem tudnak megélni az ország saját betéteseiből, be kell, hogy zárjanak. Ezen kívül új pénzmosási biztost neveznének ki a felügyelet élére és többet költenének a jelenleg költségvetési és személyzeti hiánnyal küzdő rendőrségre is.