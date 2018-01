Kiderült, ki építi az új pénzügyi rendszert Magyarországon

Mint ismert, a tervek szerint 2019. július 1-jétől az átutalásaink 5 másodpercen belül, 0-24 órában, a hét minden napjában célba érnek. A projekt jelentős fejlesztést igényel a bankoknál, amire eddig órák vagy akár napok álltak rendelkezésre, azt ezután pár másodperc alatt kell majd végrehajtaniuk. A tervek szerint a Giro tavaly év végéig leszerződött volna le az alapinfrastruktúra szállítójával, ez csúszott kicsit, így ma tudhattuk meg, hogy ki is lesz a szállító.

Aláírnak a felek.

A GIRO Zrt. Európa egyik első számú elektronikus fizetési szolgáltatójával, a Nets A/S dán cégcsoporttal írta alá az azonnali fizetési rendszer központi elszámoló infrastruktúrájának megvalósításáról szóló megállapodást. A Giro közleménye szerint az azonnali fizetési projekt keretén belül egy magas szintű technológiát és szakértelmet biztosító, nemzetközi szinten versenyképes szállító került kiválasztásra.Az azonnali fizetési szolgáltatás bevezetése a hazai pénzforgalom minden szereplője számára előnyöket hordoz. A fogyasztók egy olyan új elektronikus fizetési módot vehetnek igénybe, amely a fizetési helyzetek jelenleginél szélesebb körében biztosítja az elektronikus fizetés lehetőségét. A kereskedők és a vásárlók számára a jelenlegi fizetési megoldásoknál gyorsabb és olcsóbb fizetési mód válik elérhetővé.Könnyebb lesz a belépés a pénzforgalmi piacra a nyílt szabványok és az átjárható központi infrastruktúra miatt, ami az innováció ösztönzése mellett az új típusú szolgáltatók megjelenésével a versenyt is erősíti. A pénzforgalmi szolgáltatók számára pedig a korszerűbb fizetési szolgáltatások lehetőséget nyújtanak a jelenlegi ügyfélkapcsolatok megtartására és a tranzakciós forgalom növelésére.Korábban írtunk arról, hogy az azonnali rendszer bevezetése véleményünk szerint két új típusú készpénzmentesítő fizetési módot hozhat el Magyarországra: hatékony személyek közötti (P2P) fizetési megoldást, és az azonnali rendszerre épülő bolti mobilfizetési megoldást. Utóbbi azt jelenti, hogy nem csak a készpénz, hanem a bankkártyás bolti fizetés is komoly versenytársat kaphat. Ugyanis egy olyan fizetési értéklánc is létrejöhet, amelyben már nem kapnak szerepet a kártyatársaságok.