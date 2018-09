Kidobnak egy céget a DAX-ból, nem véletlenül

Egy rossz felvásárlás

A részvény kikerülésének nem örül a Commerzbank vezérigazgatója, Martin Zielke, bár azt hozzá kell tenni, hogy a cég mindennapi üzletmenetén ez nem változtat. A bank reputációjának viszont nem használ és a befektetők is elfordulhatnak a részvénytől. Ez pedig már az államnak sem fog tetszeni, aki 15,6 százalékos részesedésével a legnagyobb tulajdonos.A Commerzbank piaci kapitalizációja jelenleg 10,2 milliárd euró. Ha minden igaz, akkor egy feleakkora vállalatnak, a Wirecardnak adhatja majd át a helyet a legfontosabb német indexben.A Commerzbank hanyatlásának kezdete 10 évvel ezelőttre vezethető vissza. 2008 szeptember elsején az előző vezérigazgató, Martin Blessing a Dresdner Bank és az Allianz vezetőjével ücsörgött a Commerzbank auditóriumában. Éppen megegyeztek arról, hogy az Allianz eladja a Dresner Bankot a Commerzbanknak. A 136 éves múltra visszatekintő Dresdner nagy veszteségeket okozott a biztosítótársaságnak. Az ünneplés azonban nem tartott sokáig, két héttel később ugyanis csődbe ment a Lehman Brothers, ami végigsöpört az egész pénzügyi szektoron, nem kímélve a Commerzbankot sem. Főleg a Dresdner Bankkal gyűltek meg a problémái. A bankot összesen állami tőkeinjekciókkal mentették meg, összesen 18 milliárd eurót tettek bele, amiért 25 százalékos részesedést kaptak. Ebből 15,6 százaléka van még meg most is az államnak.A Dresdner Bank felvásárlása óta lejtmenetben volt a Commerzbank árfolyama. 2006-ban még 100 eurót értek a társaság részvényei, ma már mindössze 8 eurót. Az elmúlt 10 évben összesen 10 tőkeemelés volt a cégnél, a részvények száma a hússzorosára emelkedett. És 2008 óta csak egyszer fizetett osztalékot a Commerzbank.

Felvásárlás vagy fúzió jön?

A Deutsche Börse évente négy alkalommal vizsgálja felül az indexeket, a szeptemberi felülvizsgálatnak holnap van a napja. Azért érdekes az egyes részvények számára, hogy kapnak-e helyet egy indexben, mert a nagy intézményi befektetők, például nyugdíjalapok és biztosítók gyakran az alapján fektetnek be, illetve az indexkövető alapok, ETF-ek is generálnak keresletet az indextagokra. A Deutsche Bank a piaci kapitalizáció és a részvénypiaci forgalom alapján dönt az indextagságról. A DAX a 30 legfontosabb részvényt foglalja magában a német tőzsdén.

Martin Zielke igyekszik talpra állítani a bankot, de még csak részleges a siker. Visszavágta a befektetési banki tevékenységet, 7000 fős leépítést vitt véghez, a középméretű vállalatokra helyezte a fókuszt és a privát banki tevékenységre. De a részvénypiaci befektetők körében nagy a szkepticizmus, a Commerzbank értéke még soha nem volt ilyen alacsony. Jó felvásárlási célpont lehet és köröznek is spekulációk azzal kapcsolatban, hogy egyesülhet a Deutsche Bankkal.