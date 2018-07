Kimondták a Libor halálos ítéletét

Közös fellépésükben a brit és az amerikai pénzügyi felügyelet (a Financial Conduct Authirity, FCA és a Commodity Futures Trading Commission, CFTC) hangsúlyozta: a Libor lecserélése nem lehetőség, hanem bizonyosság, a bankoknak nincs ebben a kérdésben választási lehetőségük.A Financial Stability Board szerint ugyanakkor egy, a kockázatmentes hozamot kifejező referenciakamat nem biztos, hogy megfelelő lesz a kisvállalkozások finanszírozása és a szindikált hitelek árazásának kialakításához.2021 után megszűnik a kötelező adatszolgáltatás a Libor keretében, addigra biztos alapokra kell kerülnie egy új referenciakamatnak. Nagy kihívás lesz ez a bankok számára, hiszen közel 170 000 milliárd dollárra becsülik azoknak a pénzüögyi termékeknek (a jelzáloghitelektől a derivatív ügyletekig) az értékét, amelyek a Libort követik jelenleg is referenciakamatként.A CFA vezére, Andrew Bailey szerint a Libor lecserélésének a leghatékonyabb módja az, ha nem kötnek a Libort követő árazás alapján új szerződéseket a piaci szereplők. Ahhoz, hogy ez tömegesen bekövetkezzen, valakinek meg kellene szakítania a mai gyakorlatot, és átállni egy új típusú (a hatóságok elképzelései szerint overnight kamatokon alapuló) árazásra.