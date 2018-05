Kína lehet a Trump és Irán közti konfliktus fő nyertese

Irán lassan elhagyta azt az ötletet, hogy megnyílnak a nyugatnak. A kínaiak 30 éve Iránban vannak. Megvannak a szerződéseik, a helyi személyzetük, kapcsolataik a helyi bankokhoz

2006 óta megduplázódott a Kína és Irán közti kereskedelmi forgalom, 28 milliárd dollárra. Irán olajexportja nagyrészt Kínába megy, évente 11 milliárd dollárnyi olajat adnak el az ázsiai országnak. Miközben a nukleáris megállapodás előtti nyugati szankciók terhelték az országot, a kínaiak segítettek a teheráni metró felújításában is.- fogalmazott Dina Esfandiary, a londoni King's College Irán-kínai kapcsolati szakértője.Mielőtt Trump bejelentette az atomalku felmondását, számos európai cég (pl. Airbus, Total) is tárgyalt Iránnal, most ezeket az üzleteket mind orosz és kínai cégek szerezhetik meg.Bár a kínaiak látszólag nem törődnek az Irán ellen hozott amerikai szankciókkal, az Egyesült Államok nem hagyja a helyzetet szó nélkül: a Huaweit vizsgálják az iráni szankciók megsértése miatt, a ZTE Corporationt pedig eltiltották az amerikai alkatrészek vásárlásától. Mivel a kínai cégek már sokkal inkább globalizálódtak, mint 2015 előtt, az Egyesült Államoknak már sokkal nagyobb nyomásgyakorlási erejük van az ilyen cégek felett. Ennek ellenére még mindig több olyan kínai cég van, melynek egyáltalán nincs amerikai üzlete, sőt a globális vállalatoknak is adott a lehetőség, hogy csináljanak egy kvázi-független leányvállalatot és ezen keresztül üzleteljenek Iránnal.Érdemes megjegyezni, hogy a kínaiak az Út és Övezet programban is fontos szerepet szánnak Iránnak: például vasútvonalat építenének Mashhadba és Bushehrbe, mintegy 2,2 milliárd dollárért.