Kipucolják az ír bankokat

Az elmúlt hetekben összesen 6,5 milliárd eurónyi nem teljesítő hiteltől váltak meg az ír bankok, a vevői oldalon olyan amerikai szereplők találhatók mint a Cerberus, a Lone Star Funds és a Goldman Sachs. Utóbbinak adta el nemrég a belga KBC is írországi nem teljesítő hiteleinek nagy részét.Az ír bankrendszeren a válság következményeként államosítási hullám söpört végig, a nem teljesítő hitelállomány pedig igen nagyra nőtt, ugyanakkor a lakásárverések aránya nagyon alacsony a szigetországban. Jelenleg a legnagyobbak közül az Allied Irish Banks 12% körüli, a Bank of Ireland 7% körüli NPL-rátával küzd.A teljes ír bankszektor nem teljesítő hitelállománya az ír jegybank 2017 végi adatai szerint 30,6 milliárd euróra rúg, ami a teljes hitelállomány 13,8%-a. Ez már jelentős csökkenést jelent a 2014 közepi 84,7 milliárd euróról, de az EU-s átlagos arány mindössze 4%, és az Európai Központi Bank bankfelügyeleti szárnya (SSM) az ír bankoktól is legalább 5%-ra csökkenő rátát vár el.