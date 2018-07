Kötelező betéti kamatokat írhatnak elő a brit bankoknak

A becslések szerint a minimum kamat évente 300 millió fontnyi extra költséget jelenthet a bankoknak.

Az utóbbi időben egyre gyakrabban fordult elő a brit bankoknál, hogy az új ügyfeleiket kecsegtető banki kamatokkal vonzották be, míg a régebbi ügyfelek esetében inkább csökkentették a kamatokat a betéti számlákon.Ennek vetne most véget a brit felügyelet, amely előírná, hogy minden ügyfélnek, aki megtakarítási számlával bír a banknál, ugyanolyan minimális betéti kamatot adjon a szolgáltató. Az FCA tervei szerint ilyen "alapkamat" illetne mindenkit, aki egy bizonyos időre a banknál helyezi el megtakarításait.Vannak még ennél is radikálisabb elképzelései az FCA-nak, az egyik ilyen, hogy kiirtaná a bankokból az ár alapú diszkriminációt, arra kötelezve őket, hogy minden - régi és új - ügyfélnek ugyanazt a betéti kamatot kellene ajánlaniuk. Az erről szóló konzultációt szerdán indította el a felügyelet.