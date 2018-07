"Kritikus helyzetben" van az Európai Beruházási Bank

A reformokhoz való nagyobb hajlandóságot és nyitottságot kér hét tagállam, köztük Hollandiával, Svédországgal és Ausztriával az Európai Beruházási Banktól (EIB), főleg annak fényében, hogy a britek kiválásával nagyobb befizetési teher hárul majd a bent maradókra.Mindeddig Nagy-Britannia volt az egyik legnagyobb befizető az EIB-be, a 243 milliárd eurós alaptőkéhez a britek 39 milliárddal járultak hozzá. A Financial Times által látott papírok szerint hét tagország úgy véli, hogy a beruházási bank ezzel kritikus helyzethez ért, és szükség lenne egy párbeszédre arról, hogyan pótolják a britek miatt kieső tőkét.Kérdésként merül fel a tagállamok részéről, mi alapján választja ki az EIB a projektjeit, főleg úgy, hogy eddig tevékenysége és pénze főként a pénzügyi válság sújtotta iparágakat támogatására fókuszált. Mindemellett bírálják az intézményt amiatt is, hogy nem állt még elő cselekvési tervvel a Brexitet követő időszakra.Az EIB-t 1958-ban alapították azzal a céllal, hogy támogassa a gazdasági növekedést előrelendítő projekteket Európában. Az alapszabály szerint jegyzett tőkéjének 2,5-szeresét helyezheti ki hitelbe, tehát a britek kiválásával a hitelezési kapacitása mintegy 100 milliárd euróval eshet vissza az intézetnek. A britek mellett a németek, az olaszok és a franciák fizetik be a legtöbb pénzt a kasszába.