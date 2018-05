Lemásolta a tech-forradalmárok legnagyobb találmányát a bankóriás

Az olyan fintechcégek, mint az N26, a Raisin vagy a Revolut, azért nőnek rohamosan, mert egy egyszerű platformon keresztül több bank, alapkezelő, biztosító szolgáltatásait is elérhetővé teszik, így az ügyfél lényegében úgy válogathat a bankok közt, mintha például az eBayen rendelne valamit. Úgy tűnik, az HSBC meghallotta az idők szavát.A hongkongi központú brit nagybank egy kétmilliárdos alapból fogja megtámogatni az új applikáció marketingkampányát, elsősorban 13 milliós ügyfélbázisukat célozzák majd meg.A Connected Money névre hallgató alkalmazáson keresztül 21 bank számlái lesznek elérhetőek, később pedig megtakarítási termékeket is felkínál majd a felhasználó vásárlási szokásai alapján. Bár eleinte csak az HSBC brit ügyfelei érhetik majd el a szolgáltatást, később még olyan felhasználók is használhatják majd, akik nem is HSBC ügyfelek.Más bankok is elindítják majd a következő hónapokban az aggregátor-alkalmazásaikat, mellyel igazán felhevülhet a fintechekkel való verseny. A legnagyobb európai fintech-aggregátor és digitális bank, a Revolut is alig 2 millió ügyféllel rendelkezik, míg az olyan nagyágyúk, mint a Lloyds 13 ügyféllel rendelkeznek, nem is beszélve arról, hogy a hagyományos játékosoknak sokkal nagyobb tőkéjük van fejleszteni, reklámozni, értékesíteni.