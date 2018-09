Leminősítette a dán botránybankot a Moody’s

A Moody's jelezte, hogy a kilátás rontása azt a kockázatot jelzi, hogy a banknál zajló vizsgálatok gyengíthetik a bankba vetett bizalmat.A bank által megrendelt független vizsgálat kimutatta, hogy 2007 és 2015 között mintegy 200 milliárd euró folyt át a Danske Bank észtországi leányvállalatán 15 ezer devizakülföldi ügyfél számláin keresztül. A tranzakciók jelentős része gyanúsnak bizonyult, több tízmilliárd eurót moshattak tisztára az észtországi leányvállalaton keresztül. A piszkos pénzek főleg Oroszországból, de más volt szovjet köztársaságokból is érkeztek.Jesper Berg, a dán pénzügyi felügyelet (Finanstilsynet) vezetője csütörtökön bejelentette, hogy az új információkra való tekintettel újraindítják a májusban lezárt vizsgálatot a banknál, erről itt írtunk:A koppenhágai pénzügyi ügyészség augusztusban a Danske Bankénál jóval átfogóbb vizsgálatot indított pénzmosás gyanújával. Az észt hatóságokkal együttműködésben folyó vizsgálat 2019-ben fejeződik be. A Danske Bank pedig akár több milliárd koronás (1 dán korona=43,36 forint) bírságra számíthat.A Danske Bank kapcsán már vizsgálatot indított az amerikai igazságügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium és a pénzügyi felügyelet is, mert bár a dán pénzintézet nem folytat tevékenységet az Egyesült Államokban, de vannak dollárban jegyzett kötvényei.Legújabb fejleményként pénteken bejelentették, hogy a brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NCA) is vizsgálatot kezdett, miután felmerült annak a gyanúja, hogy a pénzmosásban Nagy-Britanniában bejegyzett cégek is részt vettek.Az 1871-ben Koppenhágában alapított Danske Bank Dánia legnagyobb bankja, Észak-Európában meghatározó pénzintézet, több mint 5 millió ügyféllel. A botrány miatt Thomas Borgen, a Danske Bank vezérigazgatója lemondott, erről itt írtunk részletesen: