Leminősítették a török bankszektort

A Moody's szakemberei a líraválság miatt döntöttek a leminősítés mellett, úgy vélik, a pénzintézetek működési környezete most rosszabb, mint korábban és finanszírozási nehézségeik is akadhatnak.Miután a líra árfolyama idén több mint 40%-ot esett, a hitelminősítők, - többek közt a Moody's is - leminősítették Törökországot, az amerikai tanácsadócégtől Ba3-as minősítést kapott, negatív kilátásokkal."A leminősítések elsősorban számottevő lefelé mutató kockázatnövekedést mutatnak, ahol a befektetők hozzáállásának további romlása a széleskörű finanszírozást is ronthatja," áll a Moody's közleményében.A török cégek évekig vettek fel euróban és dollárban denominált hiteleket azért, hogy az alacsony kamatokból profitálni tudjanak, viszont ezzel együtt jelentős devizakockázatot vettek fel, melynek most megvan a böjtje. A Moody's számítása szerint a következő 12 hónapban 77 milliárd dollárnyi devizahitelt és külföldi devizában denominált kötvényt kell refinanszírozni.A török bankoknak 48 milliárd dollárnyi likvid eszközük van külföldi devizában, valamint 57 milliárd dollárnyi tartalékuk van a jegybankban. A Moody's szerint a devizaválság elhúzódása esetén előfordulhat, hogy külföldi segítséget kell kérnie Törökországnak.