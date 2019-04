Lemond a pénzmosási botrányba keveredett Swedbank elnöke

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio Hitelezés 2019 konferenciáján, a regisztrációs időszak hamarosan lezárul. Érdemes eljönni!

Pénteken azonnali hatállyal lemondott tisztségéről a Swedbank elnöke, Lars Idermark, alig egy héttel azután, hogy a bank vezérigazgatóját menesztette az igazgatótanács. Nemrégiben derült ki, hogy már az amerikai szabályozók is nyomozást indítottak a banknál a pénzmosási ügyben, miután fény derült arra, hogy a bank észt leányán keresztül 135 milliárd eurónyi gyanús ügyfélvagyon folyt keresztül.A Danske Bank, amely Európa eddigi legnagyobb pénzmosási botrányát kirobbantotta, 200 milliárd eurónyi gyanús tranzakciót hajtott végre. Közel kilenc éven át működött pénzmosodaként a korábban Európa legmegbízhatóbb bankjaként is emlegetett Danske Bank észt fióktelepe.A Swedbankon és a Danske Bankon kívül finn és dán médiumok szerint 700 millió eurónyi gyanús pénzmozgás volt az északi régió legnagyobb bankjánál, a Nordeánál is. A botrányról, és hogy még mely bankok keveredtek a botrányba akarva-akaralanul, legutóbb részletesen itt írtunk.