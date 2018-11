Lépnek a britek a világraszóló pénzmosási botrány miatt

A Londoni City ellenkezése ellenére a korlátozott partnerség cégforma szabályait szigorítani fogja a brit kormány, kötelezővé teszik, hogy egy hivatalos, felügyelt ügynökségen keresztül regisztráljanak. Most ugyanis 50 fontért lehet regisztrálni egy LP-t nem felügyelt ügynökségen keresztül, ezzel máris egy olyan "fedőcéget" (shell company) tudnak létrehozni, amely mögött a valódi tulajdonosok elrejtőzhetnek még úgy is, hogy egy partnercéget meg kell nevezniük.A brit bűnüldöző szervek szerint ezeken a cégeken keresztül könnyen mozgathatóvá válnak határokon átnyúlóan a kétes eredetű nyereségek. A lépésre a britek azért szánják rá magukat, mert a legnagyobb dán bank, vagyis a Danske Bank pénzmosási botrányba keveredett, a hónapok óta tartó ügyben zajló nyomozások egyre nagyobb összegű pénzmosásra derítettek fényt.Korábban 3,9 milliárd dollárra, majd 8,3 milliárdra becsülték a 9 év alatt lezajlott gyanús tranzakciók értékét, később egy független vizsgálat arra mutatott rá, hogy egyetlen év alatt folyt át 30 milliárd dollárnyi pénz a bank észt fióktelepén. Mostanra összesen 200 milliárd eurónyi mosott pénzről szólnak a hírek. A piszkos pénzek főleg Oroszországból, de más volt szovjet köztársaságokból is érkeztek.