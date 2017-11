Lesben állnak a hackerek: nagy ügyfélszámla-mozgatásra készülnek a bankok

A világgazdasági válság után létrehozott szabályok arra kötelezik a 25 milliárd fontnál nagyobb betétállománnyal bíró bankokat, hogy 2019-ig válasszák külön a kereskedelmi banki tevékenységeiket a kockázatosabbnak számító befektetési banki szolgáltatásaiktól. A Bank of England szerint a változás több mint egymillió ügyfélszámla és adat átköltöztetését vonja magával.Nagy-Britannia pénzügyi szabályozószerve, a Financial Conduct Authority (FCA) is kifejezte aggodalmát a számlák és ügyféladatok áthelyezésével kapcsolatban. Richard Benham, a Cyber Management Centre vezérigazgatója szerint nagymennyiségű személyes adat mozgatása mindig kockázatokkal jár, így a számlák áthelyezése tökéletes időpont lehet egy kibertámadásra.Számos nagybank, köztük a HSBC, a Barclays és a Lloyds is kampányokat szervez, hogy felhívják ügyfeleik figyelmét a személyes adatok átadásának veszélyeire, de James Tedman a londoni ACA Aponix kiberbiztonsági szolgáltatásokat nyújtó cég vezérigazgatója szerint ez nem mindig elegendő. Szerinte a hackerek jól szervezett, professzionális bűnszervezetek, amelyek ellen nagyon nehéz fellépni.Az FCA által szabályozott vállalkozások ellen elkövetett kibertámadások száma a 2014-es 5 esetről 2016-ra 89-re emelkedett, de számos esetben a támadások észrevétlenek maradnak. A magánszektort idén több mint 140 milliárd font veszteség érte az ilyen csalások miatt.A kiberbűnözés nem új keletű a bankszektorban. Egy évvel ezelőtt a Tesco Bank több mint 20 ezer ügyfelének bankszámláit rövidítették meg bűnözők, 2016 februárjában pedig a bangladesi jegybanktól loptak el 81 milliárd dollárt. Ezért az új szabályozás beiktatásánál a bankoknak különös figyelmet kell fordítaniuk az alkalmazottjaik felkészítésére és az adatok titkosítására, mivel egyetlen hiba is hatalmas kockázatokkal járhat - állítja Benham.A szabályozás bevezetése nagy költségeket okoz a bankok számára. A HSBC becslése szerint a költségek elérhetik a 2 milliárd fontot, míg a Barclays és a Lloyds is 500 millió fonttal számol 2017-re és 2018-ra.