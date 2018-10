Leszidta igazgatóit a Deutsche Bank vezetője

Sewing hat hónapja vette át a legnagyobb német bank irányítását John Cryantől, azóta a bank részvényeinek árfolyama ötödével, új rekordmélységbe esett. A német bank múlt héten tette közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését , a csökkenő bevételek miatt kénytelen volt a befektetők türelmét kérni a bankvezér.Azt, hogy mennyire nem elégedett Sewing a bank teljesítményével, múlt héten ki is fejtette, miután a üzletágvezetők folyamatosan a Commerzbankkal való egyesülési pletykákról kérdezték. Egy ügyre rálátó forrás szerint Sewing tagadta, hogy bármilyen összeolvadás terítéken lenne, főleg most, amikor a bank értékeltsége is ennyire nyomott.Az üzletágvezetőkkel múlt héten, a harmadik negyedéves számok közzététele után beszélt a vezér, akiket arra kért, hogy az összeolvadási pletykák helyett a figyelmüket inkább a munkájukra összpontosítsák és arra, hogy hozzák a várt eredményt.

A szerkezeti átalakítás továbbra is gőzerővel folyik a banknál, a Reuters szerint a bank közel áll ahhoz, hogy értékesítse a mexikói érdekeltségét egy helyi banknak, az Accendo Banconak. A mexikói pénzintézettel való tárgyalásokat már 2016-ban megkezdte a német bank, de pénzmosási ügyek miatt az ügyletet halasztották, később pedig a mexikói felügyelet engedélyezte a felvásárlás folytatását.