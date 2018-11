Leváltják a dán botránybank elnökét

2018. november 7. 10:13

A Danske Bank fő tulajdonosa lecseréli a bank elnökét, a "vérfrissítésre" a 200 milliárd eurós pénzmosási ügy miatt kerítenek sort.





A legnagyobb dán bank, vagyis a Danske Bank pénzmosási botrányba keveredett, a hónapok óta tartó ügyben zajló nyomozások egyre nagyobb összegű pénzmosásra derítettek fényt.



Korábban 3,9 milliárd dollárra, majd 8,3 milliárdra becsülték a 9 év alatt lezajlott gyanús tranzakciók értékét, később egy független vizsgálat arra mutatott rá, hogy egyetlen év alatt folyt át 30 milliárd dollárnyi pénz a bank észt fióktelepén. Mostanra összesen 200 milliárd eurónyi mosott pénzről szólnak a hírek. A piszkos pénzek főleg Oroszországból, de más volt szovjet köztársaságokból is érkeztek.



A Danske Bankban 21 százalékos részesedéssel a fő tulajdonosa a Maersk szállítmányozó holdingot is tulajdonló család, a többi nagytulajdonossal tartott egyeztetések után úgy döntöttek, leváltják a bank elnökét. Ole Andersen elnök helyét Karsten Dybvad (a dán iparszövetség vezetője) veszi át, illetve két új igazgatósági tagot is javasolnak.



Az 1871-ben Koppenhágában alapított Danske Bank Dánia legnagyobb bankja, Észak-Európában meghatározó pénzintézet, több mint 5 millió ügyféllel.



