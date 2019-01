Líbiában üzletelt két magyar bank, de az EU közbeszólt

A mai napon meghozott ítéletében a Bíróság először is megállapítja, hogy a líbiai helyzetre tekintettel meghozott uniós korlátozó intézkedések akadályát képezik annak, hogy egy, az EUban honos bank az ezen intézkedések hatálya alá tartozó líbiai bank részére fizessen ki garanciadíjakat.

Az alábbiakban az Európai Bíróság sajtóközleményét adjuk tovább, saját kiemeléseinkkel:"A Líbiai Lakás- és Közműépítési Projektek Hivatala (HIB)a líbiai Zawya régióban elvégzendő közmű infrastruktúra fejlesztések elvégzésére. E projekt vonatkozásában. A líbiai bank által vállalt bankgaranciákkal összefüggésben viszontgarancia megállapodások születtek, amelyek keretébenegyebek mellett és lényegében arra vállalt kötelezettséget, hogy a bankgaranciák alapját képező kockázat realizálódása esetén garanciafizetést teljesítenek a líbiai bank részére, a HIB javára. E láncolatos garanciarendszer részeként az érintettek között a garanciák nyújtásának ellenértékét képező garanciadíjak megfizetésének kötelezettsége is megállapításra került.Azegyes líbiai magán- és jogi személyekkel szemben. Ez utóbbi személyek között szerepelt a HIB és egyes időszakokban a számára bankgaranciákat nyújtó líbiai bank is. E korlátozó intézkedések megtiltják egyrészről a hatályuk alá tartozó személyek számára pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, másrészről pedig a szóban forgó intézkedések által befolyásolt szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos bármely igény érvényesítését, amennyiben az ez utóbbi igényen alapuló követeléseket 2011. március 3. és 2014. január 22. között a líbiai kormány vagy a nevében eljáró személy, ez utóbbi időpontot követően pedig bármely líbiai személy, vagy a nevében eljáró személy nyújtotta be.E gazdasági korlátozó intézkedések elfogadása után, illetve hogy az ügyben szereplő két magyar bank között sor kerülhet-e a szóban forgó líbiai projekttel összefüggő garanciadíj megfizetésére, és amennyiben igen, úgy milyen mértékben. Az ügyben eljáró Kúria e kérdésekkel összefüggésben fordult az Európai Bírósághoz.A Bíróság ezt követően kimondja, hogy a szóban forgó líbiai bank részére az e banknak, feltéve, hogy biztosított az, hogy e díjakat nem utalják tovább és egyéb módon sem használják fel a kérdéses jegyzékben továbbra is szereplő HIB javára. E megállapítások a két érintett magyar bank között teljesítendő garanciadíjfizetésekkel összefüggésben is alkalmazandóak.A szóban forgó korlátozó intézkedések által befolyásolt szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos igények érvényesítésének tilalmával kapcsolatban a Bíróság megállapítja, hogy amennyiben a jelen ügyben érintett líbiai bank a líbiai kormány nevében eljáró személynek minősül, úgy a tekintetében e tilalom akkor is alkalmazandó, ha egyébként maga a bank nem szerepelt a korlátozó intézkedések jegyzékében. E tilalom azonban nem alkalmazandó az olyan esetekre, amikor a jelen ügy tárgyát képező viszontgarancia-szerződések alapján egy unióbeli banknak egy másik unióbeli bank részére kell kifizetnie garanciadíjakat."