Londonban maradnak a bankok?

Ez a hozzáállás jókora fordulatot jelent ahhoz képest, hogy korábban még arról beszéltek a bankárok, hogy erről a pontról nincs visszaút. A német jegybank, a Bundesbank és a brit bankfelügyelet, az FCA is figyelmeztetést adott ki, hogy 2018 első negyedéve után már késő lesz a bankoknak meggondolniuk magukat, és november elején hasonló nézetének adott hangot több bank, köztük az HSBC, a JPMorgan és a Goldman Sachs is.Ehhez képest most egy vezető amerikai bankár azt mondta az üzleti napilapnak, hogy "ha 2019. március 31-én, 10 perccel éjfél előtt kihúznának egy nyulat a kalapból", a bankok, köztük az övé is megváltoztatná korábbi döntését a Londonból való kiköltözésről. Hasonlóan nyilatkoztak mások is, egyikük szerint akik 2018 első negyedévi időpontról beszéltek (ahonnan már nincs visszaút), azok inkább érzelmekre alapozták ezt, nem kötődik ugyanis ehhez az időszakhoz a visszatérést technikailag ellehetetlenítő akadály.Hogy Nagy-Britannia az egységes EU-s piac része marad, azt távoli, de lehetséges kimenetelként kezelik a pénzügyi szférában, miután Nagy-Britannia a múlt héten jelezte, hogy betartja továbbra is az EU-s belső piaci szabályokat, amennyiben nem sikerül megegyezni az EU-val a jövőbeni kapcsolat feltételeiről.