Londonnál is lesz nagyobb vesztese a Brexitnek

A Centre for Cities nevű kutatóközpont rangsorában Cardiff vezeti azon városok sorát, amelyek a leginkább függnek a pénzügyi szolgáltatások exportjától.A Financial Times az elemzést ismertetve arról írt, hogy Cardiff mellett, Edinburgh, Leeds és Northampton is jóval előrébb van a rangsorban a pénzügyi szolgáltatások exportjának arányát tekintve, mint a főváros.Walesben a többség az Európai Unió elhagyására szavazott a tagságról 2016 júniusában rendezett népszavazáson, csakúgy, mint a listán szereplő városok több mint fele. A Centre for Cities előrejelzései szerint azonban a jelentős high-tech központként ismert dél-walesi folyosó lehet az egyik legnagyobb vesztese a Brexitnek. A Cardiff által exportált szolgáltatások négyötöde pénzügyi szolgáltatás, ami csaknem kétszerese a londoninak. A walesi városok közül Newport és Swansea is az első húszban szerepel a listán.A brit pénzügyi központok közül csak a londoni City 1500 milliárd euró értékű befektetői vagyont kezel uniós ügyfelek megbízásából.