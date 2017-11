Ma eladják az OTP romániai versenytársát

A bankkal együtt az ERB Retail Services és az ERB Leasing is a Banca Transilvania tulajdonába kerül, a tranzakciók még felügyeleti jóváhagyásra várnak.A Banca Transilvania nem hozta nyilvánosságra az adásvétel pénzügyi részleteit, de annyit elárult, hogy 2018-ban kezdi meg a Bancpost integrálását a szervezetébe. Korábbi adatok szerint a megegyezés részét képző Bancpost mérlegfőösszege körülbelül 3,1 milliárd euró, fiókjainak száma 148, és összesen 2255 embert foglalkoztat.Az eladás része a harmadik legnagyobb görög bank szerkezetátalakítási tervének. Hozzá hasonlóan más görög bankok is elhagyták Romániát, illetve a Balkánt.Idén az OTP is vett egy görög leánybankot keleti szomszédunkban, a legnagyobb magyar bank a National Bank of Greece érdekeltségét, a Banca Romaneascát vásárolta meg. Akkor készítettük alábbi ábránkat a romániai bankok piaci részesedéséről.