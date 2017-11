Magyarország is megszedheti magát a 30 milliárdos digitális aranybányán

Az Autonomous intézményi befektetők részére összeállított egy rangsort 59 bankról az alapján, hogy hol tartanak a digitális átállásban és mennyire állnak közel a fordulóponthoz, ahonnan kezdve már jelentős költségmegtakarítást tudnak elérni ennek köszönhetően. Másrészt azt vizsgálták, hogy az egyes bankok ténylegesen mennyire lesznek képesek élni a digitális átállás adta lehetőségekkel. A rangsor 18 szempont alapján készült. Figyelembe vette többek közt a bankok mobil alkalmazásának népszerűségét, az IT-kiadások mértékét, a legújabb technológiák (mesterséges intelligencia, robottanácsadók, stb.) használatát, illetve a menedzsment technológiában szerzett tapasztalatát.A tanulmányból kiderül, hogy a digitális átállás élenjárói a skandináv bankok (Danske, SwedBank, DNB), egyes amerikai pénzintézetek (JP Morgan, Bank of America, Citi), valamint az orosz Sberbank, a brit Lloyds vagy a belga KBC állnak.Leginkább a japán bankok maradnak el a digitalizációban, például a Mitsubishi UFJ, a Mizuho vagy a Sumitomo Mitsui, de felbukkan a lista végén néhány európai bank is, mint az Intesa, a Credit Suisse, a Standard Chartered, illetve egy amerikai bank, a US Bancorp is.Néhány pénzintézetnek biztatóak a kilátásai a digitális technológiák átvételét illetően, de nagyon alacsony fejlettségi szintről indulnak (az amerikai BB&T, KeyCorp, PNC). Vannak olyan bankok is, amelyek viszonylag jól haladnak a digitális átállással, viszont a további fejlődésüknek gátat szabhat a menedzsment szerény tapasztalata a technológiák terén (Erste, UniCredit).

A sikeres digitalizáció pedig 2021-re sok pénzintézet eredményét akár több mint 10%-kal is növelheti.

Pedig érdemes lenne költeni a digitalizációra, hiszen a tanulmányból kiderül, hogy a következő 5 évben akár 30 milliárd euróval (13%-kal) tudják majd csökkenteni a bankok a költségeiket a technológia fejlődésének köszönhetően.

77%-át az IT-fejlesztések jelentik,

39%-ot az elbocsátott banki munkatársak végkielégítései,

9%-ot pedig a fiókbezárások.

Az alábbi ábrán látható, hogy ha egyszeri tételnek vesszük a bankok hatékonyságnövelő kiadásait, azok várhatóan még a legszélsőségesebb esetben is három év alatt megtérülnének, már ha a bankok nem lépik túl a tervezett költségkeretet. Az ábráról kiderül, hogy a szükséges kiadások

az állam biztosít lehetőséget az online értékesítésre, az adózási adatok, ingatlantulajdonosi adatok online hozzáférésére, az adminisztratív ügyek online intézésére,

az állam engedélyezi a bankoknak az online adatgyűjtést és az adóhatóságokhoz való bejárást is könnyebbé teszi.

Az Autonomous a World Economic Forum adatai alapján rangsorolta az országokat aszerint, hogy mennyire állnak készen a digitális technológiák átvételére. Az internethasználat elterjedése és sok más szempont mellett kulcsfontosságú a szabályozói környezet támogatása.Sikeresebb egy digitális bank, haAz országok rangsorában Nagy-Britannia, Hollandia, az Egyesült Államok és Japán, illetve Észtország állnak az élen. Érdemes megjegyezni, hogy Magyarország a digitális lista végén kullog.

az elektronikus azonosítás (eID),

a hivatalos dokumentumok elektronikus kitöltése, elfogadása (eDocument),

az elektronikusan benyújtott dokumentumok ellenőrzése és újrafelhasználásának lehetőse (Authentic sources),

a hivatalos adatok digitális tárolása (eSafe),

az ügyfelek egy csatornán keresztüli hozzáférése több hivatalos weboldalhoz (Single Sign On).

Szintén fontos, hogy egy adott ország mennyire támogatja a digitális aláírásokat, illetve fogad el különféle dokumentumokat hivatalos okiratként, ha online nyújtjuk ezeket be. Ilyen többek közt:Érdemes megjegyezni, hogy ezek közül a szempontok közül Észtország szinte mindenben majdnem tökéletes értékelést kapott, utána Lettország és Ausztria következett. Magyarország a lista végén kullog, nálunk az elektronikusan benyújtott dokumentumok elfogadása áll a "legjobban." A lista legvégén Görögország van.

Összességében elmondható tehát, hogy a bankok digitális átállásának sikeréhez nemcsak kompetens és támogató vezetésre van szükség, hanem előnyös szabályozói környezetre is. A folyamatot mindenesetre érdemes végigvinni, hiszen a ráfordított költségek többszöröse térülhet meg.