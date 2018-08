Magyarországon is ismert nagyágyúk bukhatják el a pénzüket a török összeomlásban

a (főleg rövid lejáratú) devizakötelezettségek átértékelődésén keresztül rontja a bankok likviditási helyzetét,

mivel a török bankok devizaalapú hiteleinek aránya 40-50%, a magas dollár- és euróárfolyam az ügyfelek fizetőképességének romlásával és a várható hitelbedőlési arány növekedésével fenyeget közép és hosszú távon,

a piac által kikényszerített jegybanki kamatemelések a változó kamatozású hiteleken keresztül szintén hasonló következményekkel járhatnak,

eközben a forrásköltségek növekedése magukra a bankokra is kedvezőtlen hatást gyakorol,

mindez agyonnyomhatja a bankok profitabilitását, és részben az eredményen keresztül, részben pedig közvetlenül a tőkére is negatívan hat.

Mekkora az európai bankok törökországi vesztenivalója?

a török árfolyamválságnak korlátozott és kezelhető hatásai lehetnek az érintett európai bankrendszer egészére, ugyanakkor

a BBVA a Garanti 50%-os tulajdonosaként, az UniCredit a Yapi Kredi közel 40%-os tulajdonosaként, a BNP a TEB 72%-os tulajdonosaként, az ING és az HSBC pedig saját török érdekeltsége 100%-os tulajdonosaként sokat veszthet a szituáción,

a BBVA a legnagyobb török kitettséggel rendelkező európai bank, hitelállományának a 13%-a áll fenn Törökország felé, az UniCreditnél ez 4%, az ING-nél és a BNP Paribas-nál pedig 2-2%,

elsődleges (CET1) tőkéjéhez képest a BBVA 11%-os, az UniCredit 6%-os, az ING és a BNP Paribas pedig 2-2%-os kitettséggel rendelkezik,

a bankközi és intézményi finanszírozás (wholesale funding) területén idén még talán mérsékelt hatásai lehetnek a piaci feszültségeknek a török bankokra, ugyanis viszonylag kicsi az idei forráslejárataik aránya (hétfői kötelező tartalékráta csökkentésével ráadásul csökkentette is a likviditási nyomást a török jegybank). Jövőre viszont már annál nagyobb kötelezettségek járnak le, a török banki kötelezettségek közel 75%-a ugyanis a UBS szerint 1 év alatti átlagidővel rendelkezik,

a tőkére és az eredményességre gyakorolt negatív hatás pedig kedvezőtlen forgatókönyv mellett akár jelentős is lehet.

A líra drasztikus leértékelődése több csatornán keresztül is érinti Törökország bankjait, köztük a külföldi tulajdonban lévő nagybankokat. Hogy csak a legfontosabbakat említsük: Bloomberg összegyűjtötte négy elemzőház (Morgan Stanley, Deutsche Bank, Citigroup, UBS) véleményét arról, mindez mit jelent Európa bankjai számára. Legfontosabb megállapításaik:Nem véletlenül büntették tehát az elmúlt napokban a részvénypiaci befektetők a jelentős török kitettséggel rendelkező európai bankokat. Részben beárazták már azt is, hogy ezek a bankok(a Citigroup szerint a BBVA esetében 40%, az ING esetében 50% a piaci árazás alapján a walk-away valószínűsége), de maradás esetére ais a lehetséges forgatókönyvek között található. Egyelőre megjósolhatatlan, melyik következik be ezek közül.

Mivel járna a kivonulás (walk-away)?

a BBVA esetében vinné el a részvényesi tőke (TBV) legnagyobb részét, 12%-át. Az ING 9%-ot, az UniCredit 7%-ot, a BNP Paribas 3%-ot, az HSBC pedig kevesebb mint 1%-ot veszítene jelenlegi könyv szerinti érékéből. Mivel a kivonulással a bankok kockázatokkal súlyozott eszközértéke (RWA) is csökkenne, a teljes bankcsoport elsődleges (CET1) tőkéjére gyakorolt negatív hatás a BBVA, az UniCredit és a BNP Paribas esetében is viszonylag kicsi, 10-20 bázispont közötti lenne, és csak az ING esetében érné el a 0,85%-ot.

Azfriss elemzésében kiszámolta, milyen hatással járnának bizonyos forgatókönyvek a Törökországban jelenlévő európai nagybankok számára. Az alábbiakban ezzel foglalkozunk.Az Autonomous kiszámolta, milyen költseggel járna a Törökországban működő európai nagybankok számára az országból való kivonulás ("walk away"). Ebben az esetben a befektetett tőke mellett a határon átnyúló finanszírozás összegét is le kellene írnia az így döntő banknak. A londoni elemzőház számításai szerint egy ilyen forgatókönyvAz Autonomous Research szerint összesen mintegy 75 milliárd dollárnyi bankközi finanszírozással és 38 milliárd dollárnyi nem tőkejellegű egyéb kitettséggel rendelkeznek a külföldi intézmények a kilenc vezető török nagybank felé.

Egy valószínűbb forgatókönyv

a BBVA érdekeltségébe tartozó Garanti esetében 1,28 milliárd dolláros, az UniCredit érdekeltségébe tartozó Yapi Kredi esetében 2,54 milliárdos, a helyi tulajdonúnak számító Akbank esetében pedig 1,88 milliárd dolláros tőkehiányt idézne elő. A meglévő tőkepuffereket is számításba vevő szükséges feltőkésítés rendre 19%-kal, 41%-kal, illetve 17%-kal hígítaná a leánybankok könyv szerinti értékét (TBV), és az UniCredit esetében (amennyiben az olasz bankcsoport biztosítaná a teljes többlettőkét) többségi tulajdon megszerzésével járna (a jelenlegi 40%-os közvetett részesedéssel szemben).

Az iménti forgatókönyv azt feltételezi, hogy a külföldi bankok nem hajlandók friss tőkével és finanszírozással megtámogatni török érdekeltségeiket. Ennél valószínűbbnek tűnik, hogy továbbra is leánybankjaik mögött állnak, viselik az árfolyamválság negatív következményeit, ugyanakkor nem mondanak le meglévő eszközeik eredménytermelő potenciáljáról sem.Ebben az esetben a külföldi bankoknak kellene pótolni azt a finanszirozást, amit más hitelezők kivonulása idézhet elő. Ezt az Autonomous a rövid lejáratú források várható kiáramlása alapján becsülte meg. Így pl. a BBVA és az ING esetében 5,4 milliárd eurós, az UniCredit felé pedig 8,9 milliárd eurós többlet finanszírozási igény is felmerülhet török érdekeltsége felől.Ezen felül a londoni elemzőház azt is megvizsgálta, mi történik, ha a mostani meglehetősen alacsonynak mondható 2,6-3,8%-ról egységesen 25%-ra emelkedik a nem teljesítő hitelek aránya három török nagybanknál (Garanti, Akbank, Yapi Kredi) 40%-os követelésbehajtási sikerességi ráta mellett. Összehasonlításként a 2001-02-es török válság idejen a nem teljesítő hitelek aranya 20%-on tetőzött, míg a fejlődő piaci válságoknál még magasabb, 30% körüli átlagos NPL-ráta volt jellemző. Egy ilyen forgatókönyvA BBVA új célárfolyama 5,96, az UniCredité pedig 14,8 euró az Autonomous Researchnél (alulteljesítő, illetve semleges ajánlás mellett), mindkettő célárfolyam 5%-kal alacsonyabb az előzőnél. Mindez jórészt az elmúlt napok Törökországgal kapcsolatos eseményeinek az eredménye, jól jelezve azok drámaiságát.