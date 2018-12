Már jövő év közepén tőzsdére mehet az MKB

A bankvezér az MKB alaprendszerének cseréjéről, egy új banki szoftverre, digitális platformra történő átállás kapcsán elmondta, olyan ez egy pénzintézetnél, mint egy szívátültetés, az új rendszer a korábbinál nagyobb, robusztusabb, olyan alaprendszer, amely gyorsan tud reagálni, egyszerre több ügyfelet képes kiszolgálni, és kevesebb pihenésre van szüksége. Az ügyfelek egyelőre még nem feltétlenül látják az előnyeit, majd akkor fogják, amikor gyorsabb, okosabb, több szolgáltatást elérő szoftvereket kapnak.Az alaprendszer cseréjével párhuzamosan keresik azokat az MKB számára olcsó, megvalósítható, kevés erőforrás igénylő megoldásokat, amelyek például a fintech startup cégeknél rendelkezésre állhatnak. Több száz ilyen céggel vették fel a kapcsolatot az MKB fintech labon keresztül, és kettőt-hármat választottak ki, amelyekkel komolyabban foglalkoztak. Az MKB privátbanknál például robottanácsadót vezettek be, amelyik egy fintech partnerségből nőtt ki.A 2019-es tervekkel kapcsolatban Balog Ádám elmondta, olyan további applikációfrissítéseket, -módosításokat terveznek, amelyek még tudatosabbá tudják tenni az ügyfelek mindennapi bankhasználatát vagy akár a pénzügyeik áttekintését. De az év nagy témája az azonnali fizetések rendszere lesz, Balog szerint az a pénzintézet fog sikert elérni feltehetően, aki legügyesebben és a legmodernebb eszközökkel, legnagyobb kreativitással tudja ezt megoldani.A bankvezér szerint olcsóbbá fog válni a bankolás, Balog nem lát más utat.Már a következő 1-2 évben behozhat valaki a magyar piacra olyan megoldást, amivel a vállalatok hiteligénylési folyamata jelentősen felgyorsulhat, például azáltal, hogy a vállalkozás könyvelésére, a pénzügyeire, tervezésére is rálát a bank.A kisebb összegű vállalati hiteleknél az MKB-nál algoritmusok döntenek, azoknak a hiteligényléseknek az aránya, ahol emberi beavatkozásra van szükség 10-30 százalék közötti.A blokklánc-technológiák lényegesen át fogják alakítani a bankolást, mert olyan mértékben képesek felgyorsítani a különböző szerződéses feltételek ellenőrzését, hogy az a bankolásra is természetesen hat. Kevesebb ember kell hozzá, kevesebb manuális hibát lehet elkövetni, és ez korszakalkotó lehet.Általánosságban az olyan bankfiók száma, ahol élő ember szolgálja ki az odatévedőket, biztos, hogy csökkenni fog, viszont az átalakulás sok évig tarthat, ráadásul a bankok tanácsadó szerepe megerősödhet a következő időszakban.Az MKB tőzsdei bevezetéséről Balog elmondta, hogy a bankot 2019 végéig kell tőzsdére vinni, a bankvezér jelenleg 2019 közepére teszi a tőzsdei bevezetés időpontját. Jelenleg még nincs arról döntés, hogy mekkora tulajdonrészt értékesítenek, Balog szerint tulajdonképpen bármilyen tulajdonrész elég ahhoz, hogy a bank tőzsdére menjen, de hosszabb távon, évek alatt felépülő módon egy összességben 20-30 százalékos tőzsdei részesedés hasznos lenne a bank működése, a megítélése és általában a jövője szempontjából.A Budapest Bank esetleges felvásárlásával kapcsolatban az MKB vezére elmondta, még nem jött el az ideje annak, hogy a Budapest Bank-hídhoz nem értünk oda, ezért most idejekorán lenne erre a kérdésre válaszolni.A Takarék-csoporttal való esetleges együttműködésről szóló kérdés kapcsán Balog jelen pillanatban nem tudja megmondani, hogy összefésülhető-e ez a két intézmény, külön-külön két jól fésült intézménynek tartja őket, hogy egybefésülhető-e, az egy másik kérdés. Többen állítják bankárok, jegybankárok, gazdaságpolitikusok, közgazdászok, hogy Magyarországon még lenne tér a konszolidációra, mondta a bankvezér, ha az MKB ebben részt tudna venni a jövőben, akkor biztos alaposan megvizsgálnák a kérdést, de nem kérték őket eddig ilyenre. Az MKB új alaprendszerét viszont úgy tervezték, hogy ha a későbbiekben nőni akar a bank, vagy esetleg akvizíciókat akar végrehajtani, akkor az a következő öt-tíz évben alkalmas legyen ilyen feladatra is.A kilátásokkal kapcsolatban Balog Ádám elmondta, jövőre közel az idei szintet el tudják érni, azaz egy 25-30 milliárdos, 13-14 százalékos tőkearányos nyereséget, de az MKB vezére lát kisebb kockázatokat, amelyek ezt egy pár milliárddal lejjebb húzhatják. Lassulással kell számolnunk a következő években összgazdasági szinten, ez a bank számára azt jelenti, hogy kicsit óvatosabbnak kell lennie, óvatosabban kell terveznie a következő évekre, leginkább 2020-tól.