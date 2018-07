Már lassan 4 milliárd forintnyi pénzt lopott el a rejtélyes MoneyTaker-csoport

A MoneyTaker néven ismert csoportnak ez más sokadik akciója volt, összesen eddig mintegy 14 millió dollárt, azaz kb. 3,9 milliárd forintot tüntettek el 16 támadáson keresztül. Főleg amerikai bankokat hackeltek meg eddig, viszont öt orosz bank és egy brit szoftvercég is az áldozatukká vált már.A mostani támadásban 910 ezer dollár, azaz kb. 250 millió forint tűnt el.A MoneyTaker-csoport gyakran hónapokat tölt egy bank rendszerében annak érdekében, hogy rendszergazda-hozzáférést szerezzenek. Sokszor hónapokkal azután is a hálózatban maradnak, miután a támadást végrehajtották, hogy nyomaikat eltüntessék. Több ingyenes programon kívül, mint a Metasploit, a PowerShell vagy különféle Visual Basic scriptek, a csoport saját fejlesztésű programot is használ a támadások kivitelezéséhez, a MoneyTaker 5.0-át, melynek nevét is megörökölték.