Már megint bankot vett az OTP

Újabb bankot vásárolt az OTP

Idén augusztus 4-én az OTP szerb leánybankja adásvételi szerződést írt alá a National Bank of Greece tulajdonában álló szerbiai Vojvodjanska bankában és az NBG Leasingben fennálló 100 százalékos tulajdonrész, valamint további, az NBG érdekeltségébe tartozó, szerbiai kitettségek megvásárlásáról.A tranzakció lezárását múlt hét hétfőn jelentette be az OTP, a görög bank szerb érdekeltségeinek megvásárlásával az OTP piaci részesedése 6 százalék fölé emelkedik Szerbiában, a szerb OTP az ország hetedik legnagyobb bankja lesz, a most megvásárolt pénzintézetek integrálása 2019 második negyedévében zárulhat le. A folyamat azonban már elindult, a Vojvodjanska honlapján már az új logó látható.

A Vojvodjanska számokban

A Vojvodjanska banka és az NBG Leasing részvényeiért fizetendő vételár 125 millió euró, ez alapján az OTP újra relatíve olcsón vásárolt, hiszen az új eszközökért a könyv szerinti érték kevesebb mint 70 százalékát fizette.A tranzakció hivatalos lezárására ma, Újvidéken került sor, ahol az OTP részéről Csányi Sándor, Wolf László és Kolics Gábor, a Vojvodjanska banka részéről pedig Predrag Mihajlovic volt jelen.A görög banktól megvásárolt eszközök közül messze a legnagyobb a Vojvodjanska banka. A szerb pénzintézet a negyedik legnagyobb bankhálózattal rendelkezik az országban, 105 bankfiókon és 137 ATM-en keresztül több mint egymillió ügyfelet szolgál ki.A bank az elmúlt években már nyereségesen működött, idén az első 3 negyedévben magasabb profitot ért el, mint az elmúlt 3 évben. Az év első 9 hónapjában 553 millió szerb dinár, vagyis közel 1,5 milliárd forint profitot ért el a Vojvodjanska, miközben a szerb OTP 1,3 milliárd forint veszteséget ért el.

Mit mondott a menedzsment?

A Portfolio kérdésére Csányi Sándor elmondta, a szerb Komercijalna részvényeinek eladása még nincs kiírva, de a bank beletartozik azoknak a bankoknak a körébe, amelyeket figyel az OTP, de nem az egyetlen, amiben az OTP gondolkodik.

Tavaly év végén a nem teljesítő hitelek aránya 16,9 százalékra csökkent, a késedelmes hitelek fedezettsége 74 százalékra emelkedett. A bank mérlegfőösszege idén szeptember végén 125 milliárd szerb dinár volt, ami mostani árfolyamon 330 milliárd forint.a sajtótájékoztatón elmondta, hogy Szerbiában 2005-ben jelent meg az OTP, még két bankot vett meg azóta, és folyamatos növekedésre törekedett. A bank szerbiai növekedése azonban nem ért véget, ha lesz megfelelő, az OTP stratégiájához illeszkedő pénzintézet, akkor további akvizíciókra is készen áll a magyar bank, de nem csak itt, jövőre várhatóan újabb piacokra is belép az OTP, ezt erős likviditási és tőkehelyzete is lehetővé teszi.A most megvásárolt szerb bank erős az agráriumban, a lízingcég 40 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik ezen a területen, ezt kívánja tovább erősíteni az OTP. A magyar bank azt tervezi, hogy felgyorsítja mindkét szerb egységének a digitalizálását, vállalati és lakossági területen is növelni kívánja a piaci részesedését. Az OTP szerb operációja a fiókhálózat alapján a harmadik legnagyobb bank lesz, piaci részesedése mérlegfőösszeg alapján meghaladja a 6 százalékot.Az OTP arra törekszik, hogy az integráció után a legjobb kollégákat tartsa meg, és nevezze ki kulcspozícióba, erre jó példa a horvát Splitska Banka esete, ahol a vezetők fele az OTP Horvátországból, fele pedig a Splitska Banka korábbi vezetői közül került ki.Az OTP még nem döntötte el, hogy milyen néven működik majd a bank, kutatásokat végeznek, Csányi meggyőződése, hogy a Vojvodjanska erősebb brand, nagyobb a valószínűsége, hogy ezen a néven működik tovább a bank.A későbbi akvizíciókkal kapcsolatban Csányi Sándor elmondta, Oroszországban épp most folyik egy bank átvilágítása, jövőre akár 6 bank megvásárlására is sor kerülhet.

Balról jobbra: Kolics Gábor, Wolf László, Csányi Sándor, Predrag Mihajlovic

A Portfolio kérdésére Wolf László elmondta, hogy a szerbiai csomagért 125 millió eurót fizetett az OTP, ebben benne van a Vojvodjanska, az NBG lízingcége is, ezen felül hiteleket is kiváltott az OTP, amit az NBG külföldi bankjai nyújtottak többek között szerb cégeknek.

Van mit megerősíteni a szerb operációban

az OTP akvizícióiról elmondta, 2014-ig passzív volt a bank, hiszen nem voltak jó felvásárlási lehetőségek, 2014-ben azonban egy kisebb román és horvát bankot vett az OTP, ezeket sikeresen integrálták, hatékonyabb banki működést hoztak létre. Ezután további lehetőségek adódtak, így megvette az AXA Bank magyarországi üzletágát, a román Banka Romaneascát és a horvát Splitska Bankát, az OTP csoport működő hitelállományát 26 százalékkal növelték az akvizíciók. Közben nem banki akvizíciókat is végrehajtott az OTP, amelyek nem banki szolgáltatásokat végeznek, például a szálláskiadással foglalkozó Szallas.hu-t is megvette a bank., a Vojvodjanska banka vezérigazgatója elmondta, az OTP Szerbia és a Vojvodjanska egyesítésével a hetedik legnagyobb szereplő jön létre a szerb bankpiacon, a fiókhálózat alapján a harmadik legnagyobb pénzintézet lesz az országban az OTP szerb operációja. Újságírói kérdésre Mihajlovic elmondta, bizonyos racionalizálás lesz az alkalmazotti létszámban az akvizíciót követően, ezzel kapcsolatban pontos adatokat azonban még nem említett.a Vojvodjanska igazgatóságának elnőke elmondta, hogy a legfontosabb feladat az integráció végrehajtása, amelynek lezárása 2019 elejére várható, és amelyhez az anyabank folyamatos segítséget nyújt.Korábban már írtunk arról, hogy az OTP-nek van néhány olyan kisebb operációja, amely a jó években sem tesz hozzá sokat a csoport profitjához, rossz években pedig nagy veszteséget okoz. A szerb OTP pont ilyen, miközben a szerb bank az OTP csoport mérlegfőösszegének, hitel- és betétállományának csupán 1-1,5 százalékát adja, jó években +/- nulla eredményt hoz, viszont 2009-2013 között közel 41 milliárd forint (!) veszteséget ért el. Az elmúlt években több alkalommal tőkét is kellett emelni a szerb bankban.

A szerb leánybank problémáit részben a hitelportfólió drámai romlása okozta a 2008-as válság után, a késedelmes hitelek aránya 2011-ben a csúcson több mint 60 százalék volt, és bár az elmúlt években sokat javult a helyzet, a hiteleknek még mindig több mint negyede késedelmes, miközben csoportszinten ez az arány csupán 11,2 százalék.