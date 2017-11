Máris megkopaszthatja Lengyelország a Brexit elől menekülőket

Múlt héten fogadta el a lengyel alsóház azt a tervezet, miszerint a 127 890 zlotynál, avagy 36 ezer dollárnál nagyobb éves fizetést kapó dolgozóknál megszűnne a társadalombiztosítási rendszerhez való hozzájárulás felső határa, ami a dolgozókra és a munkaadókra is nagyobb befizetési terhet ró.A lépéssel főleg a bankok és azok dolgozói járhatnak rosszul, közülük is főként a JP Morgan, a UBS és a Goldman Sachs, amelyek korábban már bejelentették, hogy néhány részlegüket Lengyelországba költöztetnék a Brexitet követően.A lengyel munkaügyi minisztérium becslései szerint az új adóteher a 25 millió lengyel adófizetőnek 1,4%-át érinti majd, az extra befizetések pedig plusz 29 milliárd zlotyt jelentenének az államháztartásnak a következő 10 évben.Egy banki osztályvezető esetében, aki évente 75 ezer dollárt visz haza, az új rendelkezés 2921 dollárnyi extra TB-hozzájárulást és egyéb díjat jelentene, míg a munkaadónak 6317 dollárral több adót. Azok esetében, akik éves szinten megkeresik a bruttó egymillió zlotyt (282 ezer dollár), összesen közel 59 ezer dollárral nő meg az adó és egyéb befizetési kötelezettség a munkavállalók és munkaadók oldaláról.A nagyobb üzleti és pénzügyi szolgáltató cégeket tömörítő szakszervezet tart attól, hogy ezzel a lépéssel az elijesztik a cégeket, különösen azokat, amelyek eddig azon gondolkodtak, hogy áttelepítsék-e egyes operációjukat Lengyelországba. Az új szabályt a szenátusnak is el kell fogadnia, amely legközelebb december 5-én ülésezik, majd az elnöknek, Andrzej Dudának is alá kell írnia a javaslatot.A fizetéseket terhelő új adók persze nemcsak a bankárokat érintik, de a Brexit közeledtével sokak szerint nem szerencsés lépés a főként az üzleti és pénzügyi szektort érintő adóemelés, főként amiatt, hogy becslések szerint a Brexit miatt csak idén 30 ezer brit állás hozhatnak át az érintett cégek Lengyelországba. A TB-hez való hozzájárulás felső határának eltörlésével pedig félő, hogy a magasan képzett munkaerőt az érintett vállalatok kiviszik Lengyelországból vagy eleve be sem hozzák.