Mától a Revolutnál is lehet ingyen részvényekkel kereskedni

A fintechcég a New York-i tőzsdén és a Nasdaqon jegyzett részvényeket kínál, a későbbiekben viszont tervezik a londoni és más európai tőzsdékre is kiterjeszteni a szolgáltatást, valamint az ETF-eket is be akarják emelni a kínálatba - számol be a TechCrunch Ha kimerítettük a 100-as díjmentes keretet, utána ügyletenként 1 fontnyi jutalékot számít majd fel a szolgáltató és 0,01%-os letétkezelési díjat is elkezd szedni.A szolgáltatáshoz csak a fémkártyával rendelkező Metal ügyfelek férhetnek hozzá, ez a szolgáltatás 13,99 eurós havi díjért érhető el. Bár emellé alapvetően egy csomó másik szolgáltatást is kapunk, azért nem nevezhető olyan szinten díjmentesnek, mint például az amerikai RobinHood, ahol nincs sem számlavezetési díj, sem pedig kereskedési jutalék:Később elérhető lesz a részvénykereskedési szolgáltatás a "sima" lakossági ügyfeleknek is: a Revolut Premium (vagyis fizetős) ügyfelek 8, a díjmentes szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek 3 jutalékmentes ügyletet bonyolíthatnak le.