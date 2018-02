Megérkeztek a nagy bejelentések a CIB anyabankjánál

A bank 2018-tól 2021-ig összesen több mint 300 milliárd eurónyi finanszírozással segíteni a reálgazdaságot.

2021-re 6 milliárd eurós nyereséget kíván elérni az emelkedő kamat- és díjbevételek nyomán. Tavaly a rendkívüli tételek nélkül ez 3,8 milliárd euró volt.

A tőkearányos megtérülést jelölő ROE 12,4%-ra, a ROTE 14,6%-ra emelkedne a tavalyi 7,9%-ról, illetve 9,3%-ról.

Osztalékként idén a nyereség 85%-át, jövőre a 80%-át, 2020-ban a 75%-át, 2021-ben pedig a 70%-át fizetnék ki, ezzel együtt is 13,1%-os CET1 tőkemutatót érne el 2021-ben a társaság. A tavalyi év után tartja magát a bank 3,4 milliárd eurós, korábban bejelentett osztalékfizetési tervéhez.

2021-re a tavaly év végi 11,9%-ról 6%-ra csökkentené nem teljesítő hiteleinek bruttó arányát 41 bázispontos kockázati költség mellett.

A költségcsökkentések eredményeként 2021-re 45,4%-ra csökkenne a társaság költség/bevétel mutatója, miközben 5,8 milliárd eurót fektetne fejlesztésekbe a társaság, ebből 2,8 milliárd euró a digitális transzformációt szolgálná.

Az új üzleti terv alapján az alábbiakat tűzte ki maga elé a bankcsoport:

Korábbi hírek szerint a társaság tárgyalásokba kezdett rosszhitel-portfóliójának értékesítéséről a svéd Intrum Justitiával. A bank megerősítette, hogy követelés- és ingatlankezelési üzletágát külön társaságba helyezné át - emlékezik a Reuters.

A tavalyi negyedik negyedévben 1,43 milliárd eurós nyereséget ért el a társaság, szemben az egy évvel korábbi 776 millió euróval. A mostani jó szám azonban tartalmaz egy 811 millió eurós egyszeri pozitív tételt az Allfundsban meglévő részesedés korábban bejelentett eladása miatt.

2017 egészében 7,32 milliárd eurós nyereséget könyvelt el a bank, ebben is egy jókora pozitív tétel volt: az olasz bankmentésben való részvételért az államtól kapott egyszeri 3,5 milliárd eurós hozzájárulás is benne van.A piac nem is a gyorsjelentésre, sokkal inkább az új üzleti tervre koncentrált, márpedig ebben sikerült meglepetéssel szolgálnia a banknak: 1,7%-os plusz környékén mozog a társaság árfolyama az olasz tőzsdén a negatív részvénypiaci hangulatban.