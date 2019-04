Megfeneklettek a Deutsche Bank és a Commerzbank közti tárgyalások

Ahogy írtunk is róla , a piac péntekig várt valamiféle bejelentést a Deutsche Banktól a tárgyalások állásáról, ekkor fogja ugyanis közzétenni első negyedéves gyorsjelentését a társaság. Az üzleti napilap forrásai szerint azonban a felek messze vannak attól, hogy megegyezzenek egymással. Ettől még persze lehetséges, hogy végül nyélbe fogják ütni az üzletet.A formális tárgyalások már hat hete tartanak a Deutsche Bank és a Commerzbank között, előtte évekig keringtek pletykák a két társaság összeolvadásától, a bankok azonban azt kommunikálták, hogy először mindketten házon belül tennének rendet, végrehajtva korábban elhatározott szerkezetátalakítási terveiket.A tárgyalásokhoz közel álló források szerint a két bank összeolvasztása "ijesztő" feladat, és felveti azt a kérdést, hogy a kockázatokhoz képest kifizetődik-e. Befektetői körökből is komoly aggályok érkeztek ezzel kapcsolatban, hiszen komoly esély van arra, hogy az összeolvadással létrejövő bank tőkeemelésre szorul majd, amihez a részvényeseknek kell zsebükbe nyúlniuk. A szakszervezetek eközben a legalább 30 ezresre becsült együttes létszámleépítéstől tartanak.A The Wall Street Journal a minap arról is beszámolt , hogy az összeolvadás elmaradása esetére a Deutsche Bank vezetősége már egy rossz bank felállításáról szóló tervet is fontolóra vett.