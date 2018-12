Megjött az UniCredit válasza az összeolvadási pletykákra

Jean Pierre Mustier a Euromoney folyóiratnak nyilatkozott erről a Reuters szerint. Elmondta: bankja nem lát maga előtt összeolvadási lehetőséget egészen legkorábban 2021 végéig. A cikk alapján a vezérigazgató továbbra is elkötelezett, hogy egy páneurópai kereskedelmi bankot építsen.Korábban spekulációk szóltak arról, hogy az olasz UniCredit és a francia Societe Generale összeolvadna, felmerült a Deutsche Bankkal vagy a Commerzbankkal való valamilyen fúzió ötlete is a hírekben. Maga Mustier is beszélt arról, hogy a bank stratégiai opciókat vizsgál, többek között egy lehetséges összeolvadást is a társaság 2019-ig tartó átalakulási tervének befejezése után. Deloitte friss tanulmánya alapján az UniCredit Közép- és Kelet-Európa harmadik legnagyobb bankcsoportja 68,4 milliárd eurós régiós eszközállományával és 7,7%-os piaci részesedésével, igaz, ebben az összesítésben az ukrán és az orosz piac nem szerepel.

Klikk a képre!