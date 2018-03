Megkezdte az MNB a jelzáloglevelek aukciós vásárlását

A bank hónap elején kibocsátott ötéves jelzáloglevél-sorozatai voltak az elsők a tőkepiacon, amelyek kondícióit a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elfogadta, megnyitva ezzel a jegybank 2017 novemberében meghirdetett elsődleges jelzáloglevél-vásárlási programját.Az öt- és tízéves futamidejű sorozatra a márciusi két aukció során beadott ajánlatok összege meghaladta a 14 milliárd forintot. Ezen belül a 2023-ban lejáró papírokra összesen 12,739 milliárd forint ajánlat érkezett, amelyekből az FHB 11,384 milliárdnyit fogadott be. A mai nappal debütált tízéves, 2028 márciusában lejáró sorozatra 1,52 milliárd forintértékben érkezett vételi ajánlat, ebből az FHB Bank 1,4 milliárdnyit fogadott el.Az aukciók során az átlagos hozamszintek mélypontra kerültek. A mai aukción az ötéves jelzáloglevelek átlaghozama 1,41 százalék lett, ami 0,1 százalékponttal marad el az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK) referenciahozamától. A tízéves jelzáloglevek 2,33 százalékos átlaghozammal keltek el, 0,21 százalékponttal alacsonyabbal, mint az ÁKK referenciahozama.Az Erste is az államnál olcsóbbat vont be forrásokat legutóbb:Valamennyi aukcióra bocsátott értékpapír megfelelt az MNB jelzáloglevél-vásárlási programjában támasztott követelményeknek. A március 5-én értékesített jelzáloglevelekkel már 7-e óta lehet kereskedni a BÉT-en, míg a ma gazdára talált papírok bevezetésére március 28-n kerül sor.