Meglepődött a Goldman-vezér: nem is olyan rossz ez a Brexit

A Politicónak csütörtökön adott brüsszeli interjúban Lloyd Blankfein azt mondta, a brit gazdaság a szavazás ellenére is egészséges maradt, de a Brexitet követően más EU-s gazdaságok növekedhetnek a bankok átköltözése miatt.A Brexit persze nagyobb erőforrás-elosztást kíván meg a banktól, mintha nem történne meg. A Goldman részleges áttelepülésének a nyertese Frankfurt és Párizs lehet - derült ki a beszélgetésből.A Goldman európai központja Londonban van, és lényegében az is marad: közel 1 milliárd euróért itt alakítanak ki új központot a befektetési banknak. Ha korábban tudták volna, hogy a Brexit megtörténik, más döntést hoztak volna - ismerte el a bankvezér.A bankok szükségtereinek megvalósítása jól áll, így a Brexit 2018. márciusi várható időpontjára rendben felkészülhetnek - vélte Blankfein.Nem tudunk az utolsó percben ingatlant bérelni, szükség van a központi banki jóváhagyásra és licenszre, különböző entitásokból kell foglalkoznunk az ügyfelekkel, és újrapapírozni a kapcsolatainkat - mondta Blankfein. Elmondása szerint a bankok most ilyen témákkal foglalatoskodnak a Brexit kapcsán.