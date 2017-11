Meglovagolják a fintech forradalmat Közép-Európa fürge államai

Varsó, a térség legnépesebb országának szíve indul a legjobb esélyekkel egy új fintech központ címéért. A lengyel kormány kiemelt ügyként kezeli a fintech vállalatainak fejlesztését, ráadásul az ország bankszektora nem csak a térség legnagyobbjának, de a leginnovatívabbnak is számít.A lengyel pénzintézetek a szocializmus bukása után a semmiből épültek újra, így technológiailag sokkal fejlettebbek, mint a nyugat-európai versenytársaik. Míg az mBank és az Alior a legmodernebb bankoknak számítanak egész Európában, ennek a fejlettségnek a védjegye az is, hogy a BLIK, Lengyelország legismertebb telefonos fizetési rendszere nem egy startup találmánya, hanem a hat legnagyobb bank konzorciumának produktuma.A helyi vállalkozások azonban még látnak teret a fejlődésre. Az új adóterhek jelentősen megnehezítik a startupok életét, ugyan a lengyel pénzügyminisztérium már dolgozik egy olyan adócsomagon, amely előnyben részesíti az új fintech vállalatokat a nagy pénzintézetekkel szemben, de arra még várni kell, hogy az ötletek valósággá váljanak.Nagy esélyekkel indul Észtország fővárosa, Tallinn is. Az apró Balti állam 1991-es függetlenedése óta technológiailag az egyik legfejlettebb európai országgá alakult. Ingyen wifi érhető el az ország minden pontján és egy céget kevesebb, mint 20 perc alatt be lehet regisztrálni.A kis ország fejlesztői dolgozták ki a Skypeot működtető szoftvert és a TransferWise nemzetközi fizetési rendszer alapítói között is található észt név. Azonban az állam kis mérete sokszor hátrányt okoz az éles versenyben. A Skype központja Luxemburgban van és a TransferWiset is Londonban alapították.Az észt kormány mindent megtesz, hogy tehetségeket vonzzon az országba. Ahogy már írtunk róla, 2014-ben elindították az e-residency programot, amely lehetővé teszi a vállalkozók számára, hogy bárhol is vannak a világon be tudjanak jegyezni egy vállalatot, banki tranzakciókat hozzanak létre, valamint adóbevallást készítsenek és dokumentumokat írjanak alá online.Végül Prága, Csehország fővárosa is mindent megtesz, hogy kialakítsa a maga fintech központját. Amellett, hogy a város bankszektora a második legnagyobb a lengyel után, a blockchain-alapú technológiák a reneszánszukat élik a cseh fővárosban. Zuzana Nehajova, az EY prágai innovációs központjának vezetője szerint a jó üzleti környezet, az információs és kommunikációs technológiai specialisták nagy száma és a Cseh Köztársaság kedvező elhelyezkedése Európa szívében mind az ország esélyeit növelik.A megfelelő méretű belső piac hiánya miatt sokan inkább mégis Varsót ítélik a legnagyobb esélyesnek. A lengyel főváros mellett azonban több fintech központ is kialakulhat a közép-európai régió sok határral szaggatott területén.