Megnyeri a Libor az ellene vívott háborút?

A Libor egyik legfőbb kihívójának sokáig a Fed benchmarkfejlesztő szervének, az ARRC-nek kreálmányát, az SOFR-t (Secured Overnight Funding Rate) gondolták, a ráta azonban kereszttűzbe került, miután kiderült, hogy egyes tranzakciók hibásan kerültek bele egy hónappal ezelőtti indulásakor. További, ehhez hasonló botrányok könnyen megingathatják a pénzemberek SOFR-be vetett bizalmát, pedig az első, ehhez a benchmarkhoz kötött termékek épp, hogy megjelentek a piacon. Kiderült továbbá, hogy az SOFR volatilisebb is, mint a Libor.A Libor megszüntetését a brit felügyelet 2021-ig tervezi, az Intercontinental Exchange Inc. (ICE) viszont nem hagyja meghalni a benchmarkot, mivel jelentős jutalékot vesznek fel azért, mert licencelik a ráta használatát. Inkább megerősítenék a Libort, sem mint eltörölnék a bankok által számtalanszor manipulált indexet, a ráta számítási módszertanának megváltoztatásával. Azt állítják, álláspontjukat számos bank támogatja.Van persze, aki úgy gondolja, hogy célszerű lenne, ha mindkét benchmark párhuzamosan létezne. Míg a megbízhatóbb, transzparensebb benchmarkot igénylő szolgáltatók az SOFR-t használnák, a biztosíték nélküli hitelezéshez továbbra is a Libor lenne a benchmark.Vannak egyéb alternatívák is: felmerült például az amerikai lakáshitel-rendszer használata is, illetve az Ameribor is, ami az amerikai bankok bankközi kamatait figyeli. Az, hogy végül a benchmarkok közül melyik lesz az, amely 2021 után is domináns szereplő marad, csak a piacon múlik.