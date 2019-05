Megnyitotta kapuit az új Takarékbank

Az új Takarékbank indulásakor több mint 140 ezer lakossági és 28 ezer vállalkozói számlát vezet, ez utóbbiakon belül az agrárügyfelek aránya megközelíti a tíz százalékot. A pénzintézetnél 173 önkormányzat bankol.A Takarékbank kezdetben hét megyében (Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Veszprém, valamint kisebb mértékben Tolna) és Budapesten lesz jelen összesen 139 fiókkal. Emellett 2 Takarék Mobil bankfiók (Takarék-busz) szolgálja ki folyamatosan az ügyfeleket Fejér és Pest megye területén, összesen 13 kistelepülésen. Jó hír az érintett ügyfelek számára, hogy a három pénzintézet egyesülésével egységes alapokra helyezték az informatikai rendszert is, így ezentúl a megnövekedett hálózat bármely fiókjában intézhetik majd pénzügyeiket. A Takarék Csoport részeként működő regionális pénzintézetek az egyesülésig önállóan működtek, gyakran teljesen különböző informatikai rendszereik nem voltak összekapcsolva, ezért automatikusan nem tudták kiszolgálni egymás ügyfeleit. A takarékok fokozatos egyesülésnek egyik legfontosabb hozadéka lesz az országos átjárhatóság a Takarékbank valamennyi fiókja között.Az új Takarékbank megnyitása az első lépés a takarékok teljes, országos fúziója felé - a tervek szerint október végéig a többi 11 takarékszövetkezet és a Takarék Kereskedelmi Bank is beolvad az új kereskedelmi bankba. Ezzel az év végére a Takarékbank aggregált mérlegfőösszege várhatóan több mint 2300 milliárd forintra nő, ügyfeleinek száma meghaladja az egymilliót, és 750 fiókjával a legnagyobb, országos fiókhálózatot üzemelteti majd a hazai pénzintézetek között. Emellett a kistelepüléseken élő ügyfeleket további 15 Takarék Mobil bankfiók (Takarék-busz) szolgálja majd ki az ország összes megyéjében.Az új Takarékbank három takarék egyesülésével jött létre úgy, hogy a Pannon Takarék Bank Zrt. és a B3 TAKARÉK Szövetkezet 2019. április 30-án beolvadt a Mohácsi Takarék Bank Zrt.-be, amely ezzel egyidejűleg Takarékbank Zrt.-re változtatta a nevét. Ugyanezzel a dátummal a Takarék Csoport központi bankja, a MTB Zrt. az új Takarékbankra ruházta át vállalati és lakossági számlaszerződés-, betét- és hitelállományait. Az egyesült hitelintézetek korábbi központjaiban a háttérműveleti igazgatóság egységei (operáció, hitelfeldolgozás, hitel háttérműveleti osztály stb.) működnek, a dolgozókat is ide csoportosították át. Munkavállalóinak induló létszáma 2019. májusban 957 fő.Vida József, a Takarék Csoport központi bankjának elnök-vezérigazgatója történelmi jelentőségűnek értékelte az új Takarékbank megnyitását a takarékszövetkezetek másfél évszázados történelmében. Mint hangsúlyozta, ez a lépés alapvető feltétele és egyben garanciája a Takarék Csoport gyökeres megújításának, ami hosszú évekre előre meghatározza a Csoport jövőjét.