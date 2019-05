Megpiszkálhatták az árfolyamokat - Itt az újabb bankbotrány

A Bloomberg beszámolója szerint devizakartellt sejtenek a bankok között, a gyanú alapján a kereskedők chatszobákban hangolták össze kereskedési stratégiájukat a profit növelése érdekében, ausztrál vállalatok és befektetők kárára. A keresetet olyan ügyfelek nevében nyújtották be, akik 2008. január 1-je és 2013. október 15-e között végeztek devizatranzakciókat a bankoknál.Nemrég a Citi, a Royal Bank of Scotland, a JP Morgan és a Barclays egy másik devizaárfolyam-manipulációs botránynak is részese volt, az abban részt vevő öt bankot összesen 1,07 milliárd eurós bírság megfizetésére kötelezték. A UBS elsőként működött együtt a hatóságokkal, ezért megúszta a büntetést.