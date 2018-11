Megvan az EKB bankfelügyeleti szárnyának új vezetője

Enria mindeddig az EBA elnökeként tevékenykedett, az EKB tanácskozásán a többség az olasz szakembert támogatta az Egységes Bankfelügyeleti Mechanizmus elnöki posztjára, szemben Sharon Donneryvel, aki az ír jegybank elnökhelyettese. A posztot jelenleg a francia Daniele Nouy tölti be, akinek ötéves megbízatása december végén jár le.A kinevezéssel elkelt az európai pénzügyi hatósági munkán belül a legfontosabb poszt, ami az EU legnagyobb bankjai feletti felügyeletet teszi lehetővé. Az 57 éves Enria várhatóan egy ötéves kinevezést kap most. A szakember korábban dolgozott az EKB-nál és az olasz jegybanknál is.