Megvan az OTP szerzeménye, újabb országban nőnek nagyra

Csányi Sándor elnök-vezérigazgató a sajtótájékoztatón az akvizíció részleteiről elárulta: több mint három évvel ezelőtt kezdték meg a tárgyalásokat a francia nagybankkal, és bár felmerült, hogy a meglévő és az új bank együtt már túl nagy lenne a montenegrói piacon, sikerült elhárítani az akvizíció akadályait. Az OTP a csoportméret folyamatos, konzervatív növelésére törekszik, sok más mellett büszkék arra, hogy az OTP a tőzsdei befektetők értékítélete szerint ma már többet ér a német Commerzbanknál, és piaci kapitalizációja közel harmadával magasabb az osztrák Raiffeisenénél.Az OTP meglévő leánybankja, a CKB már a tranzakció előtt is a legnagyobb bank volt Montenegróban. A most 90,56%-ban megvásárolt Société Générale banka Montenegro (SGM) 11,9% körüli piaci részesedéssel bír az ország bankpiacán, így Montenegró 3. legnagyobb bankjával erősíti tovább pozícióját a balkáni országban a magyar bankcsoport.

Mit tud a Podgoricka banka?

Összeolvadás jön Montenegróban

Az SGM, amely a zárást követően a nagy múltú (1906 óta ismert) Podgoricka banka nevet viseli majd, dinamikusan növekvő univerzális banknak számít, piaci részesedése tíz év alatt emelkedett 7.9%-ról a mostani 11.9%-ra. Csányi Sándor szavai szerint a Societe Generale hosszú éveken keresztül sikeresebb volt Montenegróban az OTP-nél, de mára sikerült nekik is számottevően javítaniuk a teljesítményüket. Az újonnan megvásárolt hitelintézet a harmadik legnagyobb montenegrói bankként közel 300 munkavállalóval és 20 fiókkal rendelkezett.Az OTP megkezdi a meglévő CKB leánybank és a frissen megvásárolt Podgoricka banka összeolvasztását, az integráció várhatóan 2020 második felében valósul meg. Az integrációt követően létrejövő új bank várhatóan CKB néven működik majd tovább, addig is az OTP Bank montenegrói piaci részesedése az eddigi 16% környékéről 28% környékére emelkedik a vétellel. Csányi Sándor elmondta: nagyon aktívak és sikeresek szeretnének lenni a piacon. Kérdésre válaszolva elárulta, nem céljuk a létszám és a fiókszám csökkentése, a piaci körülmények persze befolyással lesznek erre, de csak fokozatos leépítést tud elképzelni, miközben a digitalizáció folyamatosan javítja a kiszolgálást.

Lendületben az OTP

Kovács Pál, a CKB vezérigazgatója köszönetét fejezte ki a sajtótájékoztatón az akvizícióban szerepet vállalók felé, és jelezte: az akvizíció és az összeolvadás első számú nyertesei az ügyfelek lesznek.A régió legnagyobb banki akvizítoraként az elmúlt években az OTP egymás után vásárolt be a régióban, új szlovén és moldáv szerzeményével együtt már 12 országban lesz jelen. Az utóbbi időben a Societe Generale régiós leányaira specializálta magát, mivel a francia bank kivonul a régióból, a magyar bank pedig pont itt akar pozíciókat szerezni. A montenegrói mellett az OTP megvette a francia bank horvát, bolgár, albán, szerb, moldovai és leányát is.Wolf László vezérigazgató-helyettes a Portfolio kérdésére azt mondta, jelenleg nincs a látóterükben újabb, konkrét felvásárlási célpont, de ahogy mondani szokás, minden jó akvizíciós lehetőséget megvizsgálnak. A preferált országok továbbra is azok, amelyekben már jelen van az OTP.Egy másik kérdésünkre elárulta: a most megvásárolt SGM maradék közel 9,5%-a több tulajdonos kezében van, az OTP szándéka, hogy kivásárolja őket.