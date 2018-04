Megvan, mi rángathatja ki végre a mocsárból a tőzsdéket

Hónapok óta éheztek a bikák valamilyen pozitív katalizátorra

Cramer szerint évek óta ez lesz a legfontosabb gyorsjelentési szezon, a bankrészvények jó teljesítménye pedig újra "sínre helyezheti" a tőzsdéket.- fogalmazott Cramer.Idei csúcspontjához képest eddig 8%-os mínuszban van az S&P 500, az indexet többek közt olyan tényezők viselték meg, mind az amerikai-kínai, amerikai-szír/orosz csörték, a Facebook-botrány, a kötvényhozamok emelkedése és a Fehér Ház személyzetének változása.Cramer mindezek ellenére úgy véli, hogy az amerikai vállalatok környezete rendkívül kedvező; alacsony a munkanélküliség, magas a fogyasztói bizalom és növekednek a bérek. Szerinte a bankok különösen szép számokat közölnek majd; úgy véli, "kifejezetten irigylendő helyzetben vannak."Ennek olyan indokai vannak, mint a Fed kamatemelése, amely a hagyományos bankokra lehet jótékony, közben a volatilitáson pedig az olyan befektetési bankok szedhetik meg magukat, mint a Goldman Sachs. Ráadásul az M&A aktivitás is szokatlanul erős volt eddig idén és 450 IPO is történt.Cramer egyedül a Wells Fargóban nem lát most fantáziát, mivel hitelekkel való visszaéléssel gyanúsítják a pénzintézetet, amely a botrányok ostroma alatt álló pénzintézet helyzetét tovább nehezítheti.