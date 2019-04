Mennyire hatékony a hazai bankrendszer régiós összehasonlításban?

Erről a témáról is szó lesz a Portfolio jövő csütörtöki Hitelezés 2019 konferenciáján, érdemes regisztrálni! ÁTTEKINTÉS

Miért jó, ha a bankrendszer versenyképes és költséghatékony?

Banki hatékonyság nemzetközi összehasonlításban

Pénzügyi stabilitási szempontból fontos, hogy egy ország bankrendszere hosszabb távon is nyereséges és megfelelő tőkeszinttel rendelkező legyen. Emellett azonban talán kevesebb általános figyelem irányul a bankok versenyképességére és költséghatékonyságára, pedig az alacsony költséghatékonyság és a magas költségbázis akár stabilitási kockázatot is jelenthet. Egy versenyképes, költséghatékony bankrendszer ugyanis hatékonyabban támogathatja - többek között a hitelezésen keresztül - a reálgazdaság működését, ezen túl pedig a bankok váratlan eseményekhez, esetleges külső sokkokhoz történő rugalmasabb alkalmazkodóképessége a pénzügyi rendszer stabilitását is erősíti. Ráadásul az ügyfelek oldalán a hatékonyabb banki működés közvetlen előnyökhöz vezethet az alacsonyabb árazáson (pl. kamatfelárak szintje) keresztül.A hagyományosnak tekinthető mutatók alapján a válság utáni időszakban a hazai bankrendszer meglehetősen alacsony költséghatékonyság mellett működött. A működési költségeket a bevételekhez mérő, ún. "cost to income" mutatót vizsgálva a hazai bankrendszer kevésbé marad el az éllovasoktól, de ez inkább a viszonylag magas bevételi szinteknek, mintsem az alacsony költségbázisnak köszönhető. A 2017-es konszolidált adatok alapján például a magyar bankrendszer eszközarányos költségszintje az Európai Unió tagországainak bankrendszereihez képest továbbra is magasnak tekinthető, még a különböző szektorspecifikus közterhekkel csökkentve is (1. ábra). Bár a méretgazdaságossági hatások miatt a bankrendszerek mérete és eszközarányos költségszintje között fordított kapcsolat azonosítható, Magyarországon még a jelenlegi banki penetráció mellett is érdemi tér van a bankrendszer költséghatékonyságának javítására. A saját GDP-hez viszonyítva hasonló méretű észt, szlovák vagy lengyel bankrendszer például lényegesen alacsonyabb költségszint mellett működik.

Hogyan mérhető pontosabban a banki hatékonyság?

Ha azonban különböző országok bankjait, bankrendszereit hasonlítjuk össze hatékonysági szempontból, akkor érdemes figyelembe venni az adott ország sajátosságait is. A bankok teljesítményére ugyanis olyan tényezők is hatással lehetnek, amelyek nem a hitelintézetek döntéseinek függvénye - ilyen lehet például az eltérő bérszint, szabályozói környezet vagy egyéb piaci körülmények.A fenti megfontolás alapján tehát a magyar bankok hatékonyságát egy olyan mutató segítségével érdemes mélyebben megvizsgálni, amely - a lehetőségekhez mérten - minden ilyen külső adottságnak számító tényező hatását figyelembe veszi. Ezen módszertan, az ún. Stochastic Frontier Analysis (SFA) keretében első lépésként megbecsüljük azt a minimum költség vagy maximum profit szintet, ami az optimális gyakorlatot követve elérhető lett volna az adott körülmények mellett, második lépésként pedig a hatékonyságot az ettől való elmaradás függvényében határozzuk meg.Ezen "ideális" költség- vagy profitszint meghatározásakor minden olyan tényezőt igyekeztünk figyelembe venni, amely hatással lehet a bankok eredményeire, de független azok döntéseitől. Így egy olyan optimális szinthez viszonyíthatjuk a bankok realizált eredményeit, ami a valós lehetőségeiket tükrözi. Ebben a megközelítésben a hatékonyság 0 és 1 között alakulhat, az 1-es, mint maximális érték jelzi azt, ha az adott bank az ideális gyakorlatot követi.A fent vázolt számítást elvégeztük 104 olyan pénzügyi intézményre, amelyek jól reprezentálják az egyes kelet-közép-európai országok bankrendszereit. A 2010 és 2016 közötti időszakot vizsgálva az így számolt mutató alapján a hazai bankrendszer átlagos hatékonysága számottevően elmarad a régiós átlagtól - függetlenül attól, hogy a költségeket vagy a profitokat vesszük a teljesítmény mércéjének (2. ábra). Az eredmények tehát azt mutatják, hogy a hazai bankok átlagosan nagyobb mértékben maradnak el attól az ideális költség- és profitszinttől, amelyet a gazdasági körülmények meghatároznak számukra, mint a környező országok bankjai a számukra elérhető ideális teljesítményektől. Kedvező hír viszont, hogy az éves adatokat elemezve már javuló dinamika látható 2015-től: a költséghatékonysági értékek lassan felzárkóznak a régiós átlaghoz.

Összefügg-e a banki hatékonyság a piaci részesedéssel vagy a külföldi tulajdonnal?

Összegzés

A vizsgálat során arra is lehetőség adódott, hogy áttekintsük, mely tényezők ösztönzik a bankokat hatékonyabb működésre. A magasabb piaci részesedés például pozitív hatással van a hitelintézetek eredményére, ugyanakkor a fenti módszertan szerint számolva ezek a pénzügyi intézmények kevésbé hatékonyak. Ez csak látszólagos ellentmondás: a hagyományos mutatóra építő számításban megjelenik, hogy a nagyobb piaci részesedés előnyösebb helyzetbe hozza a bankokat a nagyobb piaci erőn keresztül. A fent bemutatott megközelítés azonban rávilágít, hogy a nagyobb méret miatt kedvezőbb hatékonyságnövelési lehetőségeket a nagyobb régiós bankok nem feltétlenül képesek kihasználni.Emellett a régió bankrendszereivel kapcsolatban felmerülhet kérdésként, hogy a külföldi tulajdonosok által behozott nemzetközi tapasztalatok, "jó gyakorlatok" megjelennek-e a magasabb banki hatékonyságban. Az elemzésünk alapján megállapítható, hogy a külföldi tulajdonban lévő bankok átlagosan nem voltak hatékonyabbak az elmúlt években a hazai tulajdonban lévőknél. Azaz, ha volt is ilyen hatás korábban, mára már nincs érdemi befolyással a banki hatékonyságra.Láthattuk tehát, hogy a hagyományos mutatók alapján a magyar bankrendszer a régiós átlag alatt teljesített a válság utáni időszakban. Az sem fest előnyösebb képet, ha ezekből az eredményekből minden olyan hatást kiszűrünk, ami külső tényezőknek köszönhető. Ha szabatosan akarunk fogalmazni, így foglalhatjuk össze az eredményeket: a tágan vett piaci körülmények meghatároztak a hazai bankok számára egy ideális profit- és költségszintet, amelytől ezek nagyobb mértékben maradtak el, mint a környező országok hitelintézetei a számukra elérhető ideális eredményektől.Felmerülhet a kérdés, hogy hogyan javítható a banki hatékonyság. A pénzügyi szolgáltatások technológiai fejlesztését célzó újítások, szervezeti innovációk, FinTech megoldások banki működésbe való integrációja elősegítheti a banki költségbázis csökkenését, a költséghatékonyság javulását és az intézmények potenciális sokkokhoz való rugalmasabb alkalmazkodását. Egy hatékonyan működő és versenyképes pénzügyi szektor kialakulását a szabályozó és felügyeleti hatóságok is támogathatják annak érdekében, hogy az innovatív megoldások biztonságos módon, a banki hatékonyságot támogatva terjedjenek el. A cikkünk következő részében néhány olyan lehetséges eszközt mutatunk majd be, amellyel a szabályozó hatóságok segíthetik a FinTech innovációk megjelenését és beépülését a banki gyakorlatokba.