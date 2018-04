Mennyit költenek lobbira a legnagyobb bankok?

Hasonló témákról is szó lesz Hitelezés 2018 konferenciánkon, ne maradjon le az eseményről! ÁTTEKINTÉS

A Citigroup néhány hét múlva tartandó közgyűlésén szavazni fognak a részvényesek a CtW Investment Group nevű tulajdonos javaslatáról, amelyben arra köteleznék a bankot, hogy éves jelentést tegyen közzé lobbitevékenységéről.Kiderülne belőle, mennyi pénzt áldoz a bank olyan szervezeteken keresztül az érdekérvényesítésre, mint a Chamber of Commerce, a Business Roundtable vagy Securities Industry and Financial Markets Association. Komoly közzétételi hiányosság a CtW szerint, hogy erről egyelőre semmit sem tudhatnak a részvényesek.Hasonló közzétételt vár el a Goldman Sachstól több egyházi és vallási szervezet, mint a Unitarian Universalist Association, a Benedictine Sisters of Monasterio Pan de Vida és a Missionary Oblates of Mary Immaculate.Az elmúlt években több társaság is az átláthatóság mellett döntött, így a Microsoft, a Prudential Financial, az American Express és az Accenture is közzétette vonatkozó adatait, és nagyobb átláthatóságot sikerült elérni a US Bancorp és a Fifth Third esetében is.