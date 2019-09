Méregdrága magyar bankok: kiderült, mekkorát kaszáltak

Ma reggel közzétette a magyar hitelintézeti szektor első féléves és második negyedéves statisztikáit a Magyar Nemzeti Bank. Fő megállapításaink az alábbiak.Az első féléves 322 milliárd forintos nettó nyereség lényegében megfelel az egy évvel korábbinak (-1,2%), a második negyedév ezen belül 197 milliárd forintos nyereséget hozott, ez némileg magasabb a tavalyinál (+4,5%).

A bevételek és a költségek egyöntetűen növekedtek, a kamateredmény az első félévben 10,4%-kal, a díj- és jutalékeredmény 9,3%-kal, a működési költségek 10,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbit.

A céltartalék-visszaírásoknak továbbra is jelentős a szerepük, az első félévben és a második negyedévben is meghaladták ugyanis (minimálisan, 2,3, illetve 0,9 milliárd forinttal) a céltartalék-képzéseket, vagyis a kockázati költségek pozitívan járultak hozzá az eredményhez. A nem teljesítő hitelek aránya (NPL-ráta) változó mértékben csökkent a hitelintézetek hitelállományában: a nem pénzügyi vállalatoké 5,4%-ról 5,3%-ra, a háztartásoké 9,2%-ról 8,3%- ra, a lakóingatlannal fedezett hiteleké 8,8%-ról 7,7%-ra.

A második negyedév jobb eredményének köszönhetően javult a tőkearányos megtérülés (ROE), ugyanakkor a mostani első féléves 12,7% nem éri el az egy évvel korábbi 14,4%-ot, a céltartalék-visszaírások fokozatos eltűnése miatt pedig a megtérülés további romlására számítunk. Az MNB közleménye alapján az előző évi 1 helyett a tárgyidőszakban 4 kis méretű intézmény volt veszteséges. 5% alatti pozitív ROE-t ért el 8 intézmény, míg tavaly ezek száma 7 volt. 20% fölötti ROE-ja pedig a 2018. I. félévi 2 kis és 2 nagy méretű intézmény helyett 2019. I. félévi eredmény alapján csak 1 kis méretű intézménynek volt.

Alábbi ábránk mutatja, hogy változott a helyzet a tavalyi és az idei első félév között milliárd forintban. Sajnálatos módon éppen a működési költségek alakultak a legkedvezőtlenebbül, igaz, ebben egyes intézményeknél még lehet szerepe az állami terhek ide történt átsorolásának az IFRS-átállás miatt.

Továbbra is drágán működik a magyar bankszektor, sőt 67%-os első féléves költség/bevétel aránya még rosszabb is az egy évvel korábbi 64%-nál.

hitelállománya 11%-kal

betétállománya 5%-kal

mérlegfőösszege pedig 7%-kal

Az MNB adataiban benne vannak a külföldi leánybankok is (pl. az OTP új leánybankjai is a magyar hitelintézeti szektorhoz tartoznak), de a belföldi állományok is szépen nőttek, így összességében a hitelintézeti szektornőtt egy év alatt.